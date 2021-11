La Diputació de València presenta el seu protocol contra l'assetjament sexual i discriminatori en l'àmbit laboral

La funcionalitat d'aquest protocol, desenvolupat a través de l'àrea d'Igualtat, és ser una ferramenta amb la qual s'informarà i sensibilitzarà al personal de la Diputació del significat d'assetjament sexual, a més d'atorgar pautes per a identificar conductes regulades com a tal i facilitar mecanismes per a evitar que es produïsquen. Així mateix, inclou instruments d'investigació i resolució per a aconseguir eradicar qualsevol tipus de conducta d'aquest gènere, segons ha informat la corporació provincial en un comunicat.

El president de la Diputació de València, Toni Gaspar, i la diputada d'Igualtat, Eli García, han presentat aquest divendres en la Beneficència el 'Protocolo frente al acoso sexual, por razón de sexo y acoso discriminatorio', en un acte al que han assistit diputades, diputats i personal de la institució.

Gaspar ha agraït l'esforç per a impulsar aquesta mesura i ha destacat que la d'Igualtat és una delegació "transversal que treballa amb totes les àrees". "Cal regular comportaments que s'han establit en el dia a dia de les dones" i "eixa injustícia no pot continuar, la qual cosa donem per natural és antinatural, i ens ha d'avergonyir com a societat", ha recalcat.

Per la seua banda, Eli García ha explicat que el protocol suposa "una ferramenta per a tota la plantilla de la Diputació, formada per més de 600 dones i més de 300 homes, per a evitar qualsevol tipus de discriminació, intimidació o situacions vexatòries que es puguen produir en les relacions laborals, i que fonamentalment té com víctimes les dones".

La diputada responsable de l'àrea d'Administració General de la Diputació, Pilar Molina, ha destacat la transversalitat de la mesura així com el consens amb els sindicats en un tema "tan sensible" que s'aprova per primera vegada en la institució.

El protocol, que va ser aprovat pel ple el juliol passat, contempla mesures de formació, sensibilització i de protecció a les víctimes d'assetjament, garantint confidencialitat, diligència i celeritat.

Amb la finalitat de desenvolupar els mecanismes per a eliminar qualsevol comportament relacionat amb situacions d'assetjament sexual laboral que es poguera donar en l'àmbit de la corporació, la mesura estableix la posada a la disposició de recursos humans i materials per a atendre, tramitar i resoldre queixes. El protocol es troba en la intranet de la pàgina web de la Diputació, amb un díptic informatiu i una sol·licitud de queixa, a la disposició de tots els empleats.

FULL DE RUTA

La mesura presentada aquest divendres és un pas més en el full de ruta marcat per l'actual equip de govern provincial, que es va iniciar en la passada legislatura amb la creació de la primera àrea d'Igualtat en els més de 200 anys d'història de la corporació.

La delegació d'Igualtat ha engegat iniciatives com la Xarxa de Muncipis Protegits contra la Violència de Gènere, el Feminario, un fòrum de debat sobre els reptes actuals de la dona que recentment ha celebrat la seua cinquena edició, i els premis Celia Amorós, que reconeixen el treball de col·lectius, institucions i persones en la lluita contra la violència de gènere i que el pròxim mes tindran una nova edició.