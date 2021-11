La Audiencia de Lugo absuelve por falta de pruebas a una empleada de banca acusada de estafar 8.200 euros a una anciana

En una sentencia emitida el pasado 11 de noviembre por la sección segunda de la Audiencia provincial luguesa, los jueces consideran que no hay pruebas suficientes para condenar a la extrabajadora de una oficina bancaria de Monterroso (Lugo), ya que la versión de la acusación, dicen, se sustentó exclusivamente en la declaración de la denunciante, una mujer que en el momento de los hechos, 2019, tenía 79 años.

Así, en aplicación del principio 'in dubio pro reo', determinan la libre absolución de la procesada, despedida de la oficina bancaria tras la denuncia, por la que se enfrentaba a una petición de cuatro años de prisión por un delito de estafa agravada.

Y es que el tribunal considera que no existen pruebas suficientes que acrediten que la exempleada bancaria se quedó con los 8.200 euros que fueron retirados de una cuenta propiedad de la supuesta víctima, quien, según recoge la sentencia, carecía de conocimientos bancarios y tiene las facultades mermadas.

Denunciante y acusada mantenían una relación de la que, según la acusación, se valió la empleada del banco para convencerla de que retirase el dinero de la cuenta corriente para depositarlo en un fondo de inversión, ambos activos a nombre de la supuesta víctima.

La retirada de dinero figura en los registros bancarios, pero esos 8.200 euros nunca llegaron a ser depositados en el fondo, por lo que la anciana aseguraba que se los había quedado la empleada de la entidad bancaria.

Sin embargo, los jueces determinan que "no es posible asegurar" que la acusada se hubiese quedado con ese dinero, ya que no existen pruebas al respecto y la declaración de la denunciante durante la vista oral no fue "suficientemente esclarecedora".