Mascarilla, aforo limitado y acceso a pie: Vigo lanza un 'manual de seguridad' para el encendido de las luces de Navidad

Comienza la cuenta atrás para que la temporada navideña llegue a Vigo con el encendido de las luces de Navidad. En tan solo 24 horas, la ciudad gallega se iluminará ante la mirada de miles de vigueses que el año pasado se perdieron el evento por la situación de la pandemia. El acto, que tendrá lugar este sábado a partir de las 20:30 en Porta do Sol, contará con algunas peculiaridades, que forman parte del 'manual de seguridad' que ha lanzado este viernes el Concello.

Aforo limitado

Para evitar grandes aglomeraciones -todavía en época de Covid- el número de asistentes que podrán acudir a la zona cero del encendido en Porta do Sol será de 3.500. "Una vez alcanzado este número el servicio de control de acceso del evento cerrará el recinto", ha anunciado recientemente el alcalde de la ciudad, Abel Caballero. No obstante, en el recinto de Policarpo Sanz podrá juntarse hasta 9.000 personas. Por si esto fuera insuficiente, el consistorio ha habilitado pantallas que emitirán en directo el evento y estarán situadas en el cruce de Príncipe esquina con Ronda don Bosco, en la calle Policarpo Sanz a la altura de la caseta de Papá Noel y en la plaza interior del centro comercial Vialia.

Mascarilla obligatoria

Con ánimo de evitar contagios de coronavirus el ayuntamiento recomienda el uso de la mascarilla, siendo obligatoria cuando no se pueda respetar el distanciamiento social.

La movilidad

La movilidad peatonal en los alrededores de las calles Elduayen y Porta do Sol se establece en sentido ascendente por el lado mar y descendente por el lado tierra. No obstante, el Concello recomienda recorridos alternativos para acceder Porto do Sol por las calles Ferrería y San Vicente.

Otras recomendaciones

El Ayuntamiento también ha recomendado evitar el uso del vehículo privado y

el acceso a la zona de mayor afluencia de público con carritos de bebé, bicicletas. Además, con carácter general, sugiere que la circulación peatonal se realice siempre por la acera derecha del sentido de la marcha y ruega que se respeten los corredores de emergencia y evacuación y las zonas de paso de residentes delimitadas en los laterales de Policarpo Sanz

Tráfico y calles cortadas

Desde las 16.30 horas de este sábado hasta el fin del evento de alumbrado (medianoche) permanecerá cerrada la zona de Paseo Alfonso XII, Elduayen, Porta do Sol, Policarpo Sanz, Colón y Urzáiz hasta Gran Vía, además de calles adyacentes. Asimismo, también se suman a esta lista las calles: Méndez Núñez con Chao, Doctor Cadaval desde López de Neira, Reconquista entre Marqués de Valladares y Policarpo Sanz, Policarpo Sanz entre Porta do Sol y Colón, García Barbón entre Colón y República Argentina, Colón entre Marqués de Valladares y Urzaiz, Urzaiz entre colón y Lepanto, Gran Vía ascendente desde Urzaiz hasta María Berdiales, Urzaiz descendente entre Vázquez Varela y Lepanto, Magallanes y Gil, Cervantes (con acceso exclusivo para residentes desde Alfonso XIII), acceso a la rotonda de Rosalía de Castro con Serafín Avendaño, acceso desde Cánovas del Castillo hacia el centro.