Un paparazzi afirma en Sálvame que Mar Flores forzó el divorcio de María José Suárez

Sálvame ha podido contactar con el paparazzi con el que contactó Mar Flores para que espiara a su actual pareja Elías Sacal... y ha desvelado mucha más información sobre la modelo española. Según este paparazzi, Mar Flores habría traicionado a sus compañeras de profesión María José Suárez, Nieves Álvarez y Mar Saura, siendo responsable indirecta de algunas de las rupturas más sonadas de las modelos.

María José Suárez

"De María José Suárez, el pasado 1 de mayo me escribió para decirme el romance entre ella y Álvaro Muñoz Escassi, y me mandó una foto de los dos en Punta Cana, insistiendo en que era un temazo" afirma el paparazzi. Pero claro, en ese momento, la relación entre ambos era un secreto, ya que María José Suárez estaba casada. "Yo hablé con ella y me dijo que por favor tuviera cuidado con la información, que había una familia detrás. Yo se lo trasladé a Mar, que me cargaba un matrimonio. Y Mar Flores me insistió en que lo sacara, que era un temazo. Dos semanas después, HOLA confirmaba el divorcio de la modelo. Mar forzó ese divorcio".

Los colaboradores se han puesto de acuerdo en condenar la actitud déspota y traicionara de Mar Flores. "No tiene justifiación lo que ha hecho y yo la he defendido en otras ocasiones. Me parece peor lo que les ha hecho a las compañeras que a Elías" opina Chelo García-Cortés.

Nieves Álvarez

"Mar Flores se puso en contacto conmigo el 20 de noviembre de 2020. A Mar yo la pillo en una mentira. Me dice que se ha reunido con Nieves Álvarez y que esta tiene sospechas de que su pareja esté siendo infiel. Y Mar Flores le aconseja contactar con un paparazzi en vez de un detective. Pero cuando yo tengo relación con Elías, me dice que Nieves y Mar no tenían ningún tipo de relación" explica el paparazzi ante la atenta mirada de Carlota Corredera.

Los audios más comprometidos de Mar Flores GTRES

"A mí fue Mar la que me mandó la misión de seguir a la pareja de Nieves Álvarez. Ella quería fastidiar a Nieves. Si es tu amiga, no pides un 20% del reportaje. Yo saqué la ruptura de Nieves Álvarez. En cuanto lo saqué, Mar me pidió un porcentaje" insiste el paparazzi, dejando caer que esa ruptura también sería motivo indirecto de la insistencia de Mar Flores en que espiara a la expareja de su compañera de profesión.

Mar Saura



Según los mensajes aportados por el paparazzi contactado por Sálvame, Mar Flores habría sido la responsable de filtrar el supuesto romance entre Mar Saura y Alberto Baillères cuando Mar Saura estaba casada. No solo eso, sino que le dio datos de lo que Mar Saura cobraba en un contrato millonario con el empresario mexicano.