Rebutjades les esmenes a la totalitat de l'oposició als pressupostos de la Generalitat

Durant el ple de les Corts d'aquest divendres, els grups de l'oposició (PP, Ciutadans i Vox) han defès les seues esmenes a la totalitat, ja que han considerat els comptes com a "irreals", "allunyats de la realitat" i han criticat que en elles "tot és mentida".

Rubén Ibáñez (PP) ha criticat que "tot és mentida" en els pressupostos de 2022 i ha enlletgit que "els valencians no poden seguir aguantant més fantasia pressupostària", sinó que "necessiten cobrir les seues necessitats bàsiques".

Mentre, des de Ciutadans, Tony Woodward ha retret que el Consell està "totalment trencat" i que han volgut "tapar la crisi" amb uns pressupostos "tard i fora de data". Així, ha retret que els comptes són "gens ortodoxos i molt fora de la realitat de la Comunitat Valenciana"

Des de Vox, Llanos Massó ha indicat que els comptes són "irreals, irresponsables i falses" i "es basen en premisses que no se'n van a complir". Així, els ha qualificat de "pressupostos d'enginyeria social destinats al canvi de la societat valenciana" i de mantindre "tot l'entramat ideològic del Botànic".

CONTINUA EL TRÀMIT

Els grups del Botànic (PSPV, Compromís i Unides Podem) han criticat el discurs "fàcil" de l'oposició, que creuen que "manca de base" i que a més, opinen que contribueix a un "sabotatge" al futur de la Comunitat Valenciana.

Al principi de la sessió, el conseller d'Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler, ha sol·licitat el vot favorable dels grups per als pressupostos de la "nova normalitat post-pandémica". En la seua intervenció, Soler ha remarcat el "consens i l'acord" que considera que han suscitat en el Consell

Amb els 52 vots del Botànic, aquestes tres esmenes han sigut rebutjades, amb el que els comptes de 2022 continuen el seu tràmit parlamentari en la càmera. No obstant açò, s'ha donat un problema tècnic durant la votació de l'esmena de Vox, quan una diputada de la bancada de l'esquerra no ha pogut emetre el seu vot, un fet que no ha variat el resultat.

Una vegada rebutjades les esmenes a la totalitat, les quantitats globals del pressupost queden fixes, i només es permet fer canvis dins del ja comptabilitzat. Ara el termini per a presentar les esmenes parcials estarà obert fins al dia 30.

Mentre, les esmenes a la totalitat de la llei d'acompanyament es debatran el dilluns. "Senyories, agafen forces aquest cap de setmana que el dilluns tornem", ha bromejat el president, Enric Morera.