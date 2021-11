Els presidents de les corporacions d'À Punt, Tv3 i IB3 coincideixen que no es pot prohibir l'ús de Països Catalans

La presidenta de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, Mar Iglesias, ha assenyalat aquest divendres que no es pot prohibir l'ús del terme 'Països Catalans' o 'País Valencià' perquè "tenim llibertat d'expressió". Per la seua banda, el director de l'Ens Públic de Radiotelevisió dels Illes Balears, Andreu Manresa, i la presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, Núria Llorach, han destacat que coincideixen amb aquesta explicació.

Així, s'han pronunciat en l'acte de presentació del canal Bon Dia TV preguntats per les crítiques del PP al fet que la Mesa del Senat haja ratificat que es puga emprar el terme 'País Valencià' o 'Països Catalans' en les iniciatives oficials per a referir-se a la Comunitat Valenciana.

Sobre aquest tema, Iglesias ha comentat que "els termes no es poden prohibir per ser termes" i ha considerat que és una qüestió "estèril fer soroll per fer soroll". Així, respecte al terme Països catalans, ha qüestionat si es pot prohibir que es diga 'Països Baixos'. "Com pots prohibir una determinada denominació? Som lliures d'expressar-nos com vulguem", ha incidit.

A més, ha recalcat que l'Estatut d'Autonomia valencià "parla en el seu preàmbul del 'País Valencià', 'Regne de València' i 'Comunitat Valenciana'" i ha subratllat que per a utilitzar l'actual terme oficial s'ha d'emprar 'Comunitat Valenciana', no 'Comunidad Valenciana'. Així, ha insistit que s'ha d'atendre també a la llibertat d'expressió, encara que ha recalcat: "Sempre som conscients que la denominació oficial és Comunitat Valenciana".

Per la seua banda, Manresa ha apuntat que el terme 'Països Catalans' és un terme "històric, romàntic que mai s'ha expressat" i ha recalcat que el canal Bon Dia TV és "un canal global en el qual cadascu expressa el seu paréixer i creativitat en una llengua que és compartida" i que "és una televisió polièdrica, diversa que no es mou per un concepte unitari". "Amb totes les variants que té la llengua", ha afegit Llorach.