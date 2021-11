Arrimadas i Mazón, satisfets per la coalició "positiva" de PP-Cs davant del "tripartit nacionalista" a la Comunitat

Arrimadas i Mazón, després de visita en el Museu Arqueològic d'Alacant (Marq) l'exposició 'Etruscos. El Amanecer de Roma', han afirmat que els pactes s'estan complint amb "lleialtat" i que se senten "satisfets" davant d'un Consell que "està dividint la societat de la Comunitat.

Per a Arrimadas, PP i Cs poden estar "molt contents" i considera que "Alacant, amb aquests governs, és un bastió de llibertat i és un mur de contenció davant polítiques nacionalistes que només saben pujar impostos i imposar dogmes i sectarismes identitaris i que realment fan que la Comunitat estiga perdent oportunitats".

Igualment, ha matisat que la coalició és entre dos partits que governen junts però són "diferents" i representen "espais diferents" però que saben posar-se d'acord per a governar, en referència a polítiques de "baixada d'impostos o deixar en el passat les sospites de corrupció", entre altres aspectes.

En la mateixa línia, ha assenyalat que la Comunitat Valenciana té una oportunitat "enorme" de tornar a tindre un paper "fonamental" com a motor econòmic de tota Espanya. "Crec que per primera vegada es pot tindre un govern liberal, moderat, reformista i molt ambiciós. Crec que la Comunitat Valenciana té totes les potencialitats per a desenganxar i Ciutadans serà un partit fonamental".

DERIVA TRIPARTIT

"Sent preocupació per la deriva d'aquest tripartit que en només 6 anys ja ha fet més coses que a Catalunya els nacionalistes en 35 anys, és a dir, estem seguint el mateix camí però a un ritme molt accelerat", ha assegurat Arrimadas, qui prèviament, en un Fòrum organitzat pel Club Informació, UA, CEV i Baleària, ha assenyalat que la fórmula que se segueix en la Generalitat "és la mateixa" que a Catalunya "perquè és un govern liderat pel PSOE". "Els puc assegurar que Ximo Puig és el José Montilla de la Comunitat", ha agregat.

Per la seua banda, Mazón també ha reconegut la seua satisfacció amb l'evolució dels governs de coalició "més importants" de la Comunitat Valenciana, com són al seu juí els de la Diputació i l'Ajuntament d'Alacant, i ha reiterat que són les administracions que "més han baixat els impost" i que "més ha defès a l'hoteleria i als autònoms".

"Som el govern que defèn el model turístic, el que està treballant amb la major inversió en marxa per a tots els municipis i que està activat la cultura en la província d'Alacant, així com les àrees d'infraestructures amb la major inversió que s'ha fet a Alacant amb plans d'obra", ha detallat el 'popular'.

Per açò, ha assenyalat que la coalició de PP i Ciudadanos es va iniciar en 2019 "davant l'avanç tripartit nacionalista" que està dividint la Comunitat Valenciana amb un model "d'intervencionisme i no de coordinació ni de convivència" i ha afegit que es tracta d'una "camí molt interessant" el de tots dos partits.

LLISTA CONJUNTA

Paral·lelament, preguntada per la possibilitat d'una llista conjunta per a concórrer en les pròximes eleccions autonòmiques, Arrimadas ha afirmat que el seu partit està "pensant en la gestió" i "no en llistes electorals". Ha insistit que la relació amb el PP a la Comunitat és bona però que no pot entrar "en altres especulacions que no estan damunt de la taula".

"Si li puc dir que som partits diferents, que representem a opcions polítiques diferents però que ara jo crec que que el que la ciutadania vol no és veure un repartiment de llistes electorals sinó que som capaços de posar-nos d'acord on vam governar", ha manifestat.

Al seu juí, "ningú està pensant en llocs d'una llista electoral sinó que està pensant a oferir una alternativa a l'actual govern de la Comunitat Valenciana per a no seguir aquesta tendència nacionalista, i què és possible ser competitius i deixar arrere la corrupció i els tripijocs. Ací Ciutadans serà un partit fonamental i també aquesta relació amb el Partit Popular és bona, res més", ha dit.

De la mateixa manera, preguntada per un possible avançament electoral a la Comunitat Valenciana, ha respost que eixa competència pertany al president Ximo Puig, però Ciutadans està llest per a oferir "per primera vegada un govern liberal, modern, que deixe arrere el nacionalisme". A més, sobre un hipotètic acord amb Vox per a governar en la Generalitat, ha reconegut que li "encanten" els governs d'Andalusia, Madrid i Castella i Lleó on està Ciutadans.

Tant Mazón com Arrimadas han confirmat un "front comú" per a presentar més de 150 esmenes als Pressupostos Generals de l'Estat amb projectes per a la Comunitat Valenciana davant del "menyspreu" en matèria de finançament i inversió del Govern de Pedro Sánchez.

També davant la manifestació d'aquest dissabte per un finançament just per a la Comunitat ha reclamat infraestructures importants com el Corredor Mediterrani, la millora de la connexió entre Alacant i Elx o una via ferroviària fins a l'aeroport. "Aquestes són algunes de les propostes arreplegades en les esmenes de la formació que defendrem amb ungles i dents perquè són bones per a Espanya i per a aquesta Comunitat", ha afegit, qui també ha demanat el suport a tots els diputats de la Comunitat Valenciana, "especialment" els de el PSOE.