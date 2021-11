El Gran Premio Zinebi recae en el cortometraje macedonio-serbio 'North pole', de Marija Apcevska

Para el jurado internacional del certamen que organiza el Ayuntamiento de Bilbao, es "una película tan delicada como el rostro de su protagonista, que describe el deseo femenino como algo que fluye entre la esperanza, la obligación, la presión y una dulce liberación. En su adolescencia, el drama surge y se disipa en un solo movimiento".

Graduada por la New York Film Academy, Apcevska, que ya había dirigido los cortometrajes 'Ambi' y 'Bardo', presentó este trabajo en la pasada edición del Festival de Cannes, "convirtiéndose en la primera película macedonia en ser incluida en el festival de cine más importante del mundo", han destacado desde Zinebi.

'North Pole' será, además, el primer cortometraje propuesto por el festival bilbaíno como candidato a los Premios Europeos del Cine (EFA) para la edición de 2022.

Los principales galardones del palmarés de la Sección Oficial - Concurso Internacional de Cortometrajes lo completan el Gran Premio al Mejor Cortometraje Vasco, concedido a la animación 'Azaletik azalera' (Mel Arranz), y al Mejor Cortometraje Español, otorgado al documental 'Descartes' (Concha Barquero y Alejandro Alvarado).

Un total de 55 cortometrajes (18 ficciones, 18 documentales y 19 animaciones) han competido en esta edición de Zinebi, en la que se han repartido también los Premios Mikeldi por géneros. En concreto, el mejor cortometraje de ficción ha sido para la producción danesa 'Inherent' (Nicolai G. H. Jacobsen), el mejor cortometraje de animación para la producción polaca 'Crumbs of Life' (Katarzyna Miechowicz) y al mejor cortometraje documental para la coproducción británico-francesa 'Some Kind of Intimacy' (Toby Bull).

Los nombres de los cortometrajes premiados han sido anunciados por los integrantes del jurado de esta sección, formado este año por la directora y productora vasca Isabel Herguera, la actriz guipuzcoana Jone Laspiur, el programador, crítico y cineasta británico James Lattimer, la cineasta y docente mexicana Itandehui Jansen y la productora argentina Florencia de Mugica.

En el premio más cuantioso de la Sección Oficial (dotado con 12.000 euros), el concedido a la mejor opera prima del Concurso Internacional ZIFF - Zinebi First Film, la vencedora ha sido 'Rock Bottom Riser', una producción estadounidense dirigida por Fern Silva.

El jurado -integrado por la artista y cineasta alemana Helena Wittman, la escritora y programadora italiana Eva Sangiorgi y la crítica, periodista y profesora universitaria Paula Arantzazu Ruiz- describe la película ganadora como "una navegación por los distintos estados de la materia, sus temporalidades y texturas, entre la intensa huella del hombre y la hermosa violencia de la naturaleza".

Las tres integrantes del jurado también han concedido una mención especial al documental 'Faya Dayi' (Etiopía-EE.UU.-Catar), de la directora mexicano-etíope Jessica Beshir, por ser una obra que "entreteje la actividad productiva de una comunidad y su economía con los fantasmas de sus propios efectos, entre lo tangible y lo evocativo, entre la realidad y sus anhelos".

El premio del Jurado Joven - ZIFF (UPV/EHU), dotado con 2.000 euros, ha recaído en la película mexicana 'Los fundadores', de Diego Hernández.

OTROS GALARDONES

Por su parte, la Fundación SGAE - Consejo de Euskadi ha galardonado al cortometraje de ficción 'Kinka' de Maider Oleaga con el Premio al Mejor Guion Vasco, dotado con 3.000 euros. El guión del cortometraje es de Maider Oleaga y Carlota Pereda.

El Premio del Público EiTB, también dotado con 3.000 euros, ha sido para 'Mily tati' (República Checa - Eslovaquia) de Diana Cam Van Nguyen. Por su parte, el galardón que concede el Cineclub FAS, con una dotación de 2.000 euros, para el mejor de los cortometrajes que compiten en la sección Bertoko Begiradak - Miradas desde Euskadi ha recaído en 'Rotor', de Ainara Elgoibar. Por último, el premio UNICEF ha sido para la película documental 'Écoutez-moi', de Paula Armijo.

La Gala de Clausura del Festival, dirigida por el Colectivo Artístico Señora Polaroiska, tendrá lugar esta tarde a partir de las siete y media en el Teatro Arriaga. Posteriormente, serán proyectados los cortometrajes galardonados en el Palmarés Oficial de Zinebi 63.

PREMIOS DE ZINEBI INDUSTRY

Por otro lado, Zinebi 63 y la Asociación de Productores Vascos (EPE-APV), con la colaboración de Euskal Telebista (ETB), Europa Creativa MEDIA Desk Euskadi y Zineuskadi, han celebrado esta semana el cuarto foro profesional de cine documental 'Zinebi networking: Dokumentalen Sorgunea', una iniciativa dirigida al fomento de la creatividad emergente en el cine vasco, así como al desarrollo de su producción audiovisual.

A esta cuarta convocatoria han concurrido 22 proyectos, de los que fueron seleccionados siete para formar parte del foro. El comité de personas expertas que asesoró a los proyectos seleccionados decidió premiar con una ayuda de 10.000 euros al proyecto titulado 'Libros et mulieres cano (A los libros y a las mujeres canto)', dirigido por Maríaa Elorza y producido por Txintxua Films.

Zinebi ha concedido también este año por primera vez el Premio Aukera, dotado con 3.000 euros destinados a impulsar el desarrollo de un proyecto de cortometraje. Han concurrido siete proyectos, de los que han resultado ganadores 'Prioridades', dirigido por Tamara Lucarini Cortés y producido por Katz Estudio, así como 'Azkena', dirigido y producido por Ane Inés Landeta y Lorea Lyons. 'Hemen bizi da maitasuna', dirigido y producido por Ainhoa Olaso Sopelana y Enara Garcia Elkoroaristizabal, ha ganado el premio Aukera otorgado por la Diputación Foral de Bizkaia al mejor proyecto desarrollado en euskera.