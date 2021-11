L'Ajuntament de València paga 6 milions d'euros del deute de la Marina que li correspon per l'America's Cup

Amb aquesta aportació i amb el pagament el pròxim any d'altres 6 milions d'euros que encara resten per aquest concepte, el consistori haurà cancel·lat tota la part del deute de la Marina que li correspon com a administració local. D'aquesta manera, es fa front al crèdit que va subscriure el Consorci València 2007 -l'organisme conformat pel Govern central, la Generalitat i l'Ajuntament de València- amb el Banc Santander i que posteriorment l'entitat financera va derivar a un fons d'inversió.

Per a abonar els 6 milions que falten, el consistori valencià ha compromès un segon pagament per eixa quantitat amb càrrec als comptes municipals de 2022 i així liquidar completament la part del deute contret pel Consorci que li correspon.

El regidor d'Hisenda, Borja Sanjuán (PSPV), que ha donat a conéixer aquestes decisions en la roda de premsa posterior a la Junta de Govern Local, ha assenyalat que l'Ajuntament de València "està sent molt responsable a l'hora de pagar els esdeveniments que van deixar sense pagar anteriors administracions".

"Així alliberem el futur d'un dels enclavaments que més s'està desenvolupant i que més es desenvoluparà en els pròxims anys", ha agregat Sanjuán. "Aquest ajuntament no només està sent molt responsable a l'hora d'abordar futurs esdeveniments sinó que també està sent molt responsable a l'hora de pagar els esdeveniments que van deixar a pagar anteriors administracions. Aprovem el pagament de 6 milions d'euros per a enguany 2021 i altres 6 milions d'euros per a l'any 2022", ha insistit.

El titular d'Hisenda ha precisat que eixes quantitats corresponen únicament al deute municipal i ha detallat que se sumen "als 24 milions d'euros que assumirà la Generalitat i als altres 24 que assumirà el Govern central, que ja va condonar la part principal del deute: 330 milions" d'euros. Després d'açò, encara quedava pendent un préstec d'una mica més de 60 milions d'euros que el Banc de Santander havia cedit en 2018 a la societat TCA EDCFII Investment, SARL.

"HIPOTECA ECONÒMICA"

Borja Sanjuán ha afegit que amb el pagament aprovat aquest divendres i amb el previst per a l'any vinent "s'acabarà de pagar tot el deute de la Marina". "Per tant, alliberarem aquest espai d'una hipoteca econòmica que ho mantenia encara en una situació financera complicada. D'alguna manera, alliberem el futur d'un dels enclavaments que, evidentment, més està creixent i més creixerà en els pròxims anys", ha ressaltat.

Per la seua banda, la vicealcaldesa de València i portaveu socialista en l'ajuntament, Sandra Gómez, ha manifestat que l'operació aprovada en la Junta de Govern Local permetrà "alliberar la Marina per a convertir-la en un pol d'innovació i desenvolupament econòmic".

L'àrea de Desenvolupament i Renovació Urbana del consistori valencià, dirigida per Gómez, ha promogut "tots els tràmits necessaris" perquè l'administració municipal "assumira la seua part proporcional del deute", han informat fonts d'aquest departament.

"LA JOIA"

La responsable municipal ha afirmat que l'objectiu és "que la Marina siga la joia d'eixa corona on València es vol posicionar: en una economia que aposta per la digitalització, per la innovació". "La Marina té una oportunitat formidable per a açò. El problema és que havíem heretat un deute molt important dels governs del PP que impedia a la Marina desenvolupar tot el seu potencial", ha agregat, alhora que ha valorat el respatler del Govern central per a recuperar eixe espai públic.

"Amb la condonació del deute de la Marina pel Govern de Pedro Sánchez i amb el pagament dels diners que mancaven, que són els derivats, estem molt prop de poder alliberar-la per complet i començar una nova fase, un full en blanc que ens permeta convertir-la en un pol d'innovació i desenvolupament econòmic", ha declarat.