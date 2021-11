Marzà defèn augmentar el pressupost per a À Punt perquè és "necessari per a la cultura i el sector audiovidual"

Marzà, en l'acte de presentació del canal Bon Dia TV, ha assenyalat sobre aquest tema que confia que en el debat en Les Corts dels Pressupostos de la Generalitat Valenciana de 2022 "avance més l'audiovisual valencià i tinga més pressupost que el que té en l'actual projecte". Així mateix, ha destacat que els comptes inclouen una partida específica de Política Lingüística destinada per a Bon Dia TV.

Per la seua banda, la presidenta de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, Mar Iglesias, preguntada per quant confia que es puga augmentar el pressupost a través de les esmenes i si quedaria afectada la viabilitat de l'ens en cas que no prosperaren, ha assenyalat que estan "molt pendents del tràmit parlamentari". Així, ha apuntat que la partida per a l'ens en aquest moment és "una incògnita" i que no té "una bola de cristall" per a saber finalment com quedarà.

D'altra banda, també s'ha referit a l'esmena conjunta que han presentat els partits del Botànic a la llei d'Acompanyament als Pressupostos de la Generalitat de 2022 per a aclarir les condicions en la contractació i la situació de la presidència de l'ens.

"SITUACIÓ SOBREVINGUDA"

Sobre aquest tema, Iglesias -que es troba en una situació d'interinitat com a presidenta en funcions de l'ens des que el seu predecessor, Enrique Soriano, abandonara el càrrec- ha explicat que "s'estava davant una situació sobrevinguda que es dona perquè no s'havia arreplegat en la llei".

En eixe sentit, ha apuntat que la seua "responsabilitat" era no crear un problema en la Corporació i seguir endavant i consolidant els mitjans públics valencians. Per açò, "fins a aquest moment en què s'ha pogut fer no s'ha solucionat eixe error que hi havia i que no s'ha pogut solucionar abans perquè no era el moment i ara sí ho és".

"Jo encantada de poder continuar treballant en els mitjans públics valencians i ara amb més força i més temps, fins ara era a temps reduït i ara podré fer-ho amb millor dedicació", ha postil·lat.