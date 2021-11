Marzà defiende aumentar el presupuesto para À Punt porque es "necesario para la cultura y el sector audiovidual"

Marzà, en el acto de presentación del canal Bon Dia TV, ha señalado al respecto que confía en que en el debate en Les Corts de los Presupuestos de la Generalitat Valenciana de 2022 "avance más el audiovisual valenciano y tenga más presupuesto que el que tiene en el actual proyecto". Asimismo, ha destacado que las cuentas incluyen una partida específica de Política Lingüística destinada para Bon Dia TV.

Por su parte, la presidenta de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, Mar Iglesias, preguntada por cuánto confía en que se pueda aumentar el presupuesto a través de las enmiendas y si quedaría afectada la viabilidad del ente en caso de que no prosperaran, ha señalado que están "muy pendientes del trámite parlamentario". Así, ha apuntado que la partida para el ente en este momento es "una incógnita" y que no tiene "una bola de cristal" para saber finalmente cómo quedará.

Por otra parte, también se ha referido a la enmienda conjunta que han presentado los partidos del Botànic a la ley de Acompañamiento a los Presupuestos de la Generalitat de 2022 para clarificar las condiciones en la contratación y la situación de la presidencia del ente.

"SITUACIÓN SOBREVENIDA"

Al respecto, Iglesias -que se encuentra en una situación de interinidad como presidenta en funciones del ente desde que su predecesor, Enrique Soriano, abandonara el cargo- ha explicado que "se estaba ante una situación sobrevenida que se da porque no se había recogido en la ley".

En ese sentido, ha apuntado que su "responsabilidad" era no crear un problema en la Corporación y seguir hacia delante y consolidando los medios públicos valencianos. Por eso, "hasta este momento en que se ha podido hacer no se ha solucionado ese error que había y que no se ha podido solucionar antes porque no era el momento y ahora sí lo es".

"Yo encantada de poder continuar trabajando en los medios públicos valencianos y ahora con más fuerza y más tiempo, hasta ahora estaba a tiempo reducido y ahora podré hacerlo con mejor dedicación", ha apostillado.