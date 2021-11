El Ayuntamiento y Save The Children abren el primer Centro de Recursos para la Infancia de la ONG en Andalucía

El nuevo servicio está ubicado en un local cedido por Emvisesa en el marco de la convocatoria pública para la cesión de espacios a entidades del tercer sector del Programa Tres Barrios-Amate para la dinamización de zonas desfavorecidas, ha recordado el ayuntamiento en una nota de prensa, en la que ha informado de que este espacio está dirigido a niños de entre 0 a 18 años en situación de pobreza y riesgo de exclusión social, y tiene capacidad para atender a 140 usuarios, la mayoría, alumnado del Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Paulo Orosio.

En su desarrollo, han participado los propios usuarios, que han decidido la temática de algunos de los rincones dedicados a la lectura, el estudio y el ocio. También incluye un aulario de grandes dimensiones, zonas de almacenaje, despachos, zonas de reuniones y cocina, además de una recepción.

"Sevilla es la ciudad de España que mayor gasto público destina a bienestar social, pero, además del esfuerzo del Ayuntamiento a través de las diferentes convocatorias, planes de empleo propios y participados con otras instituciones, programas combinados entre todas las delegaciones e inversiones, estrechamos la colaboración con entidades y asociaciones comprometidas en la igualdad de oportunidades, sobre todo de la infancia", ha destacado el delegado Juan Manuel Flores, que ha participado en el acto junto a Javier Cabrera, director de Save the Children en Andalucía; Albert Rodríguez, director del Programa Caixaproinfancia de Fundación la Caixa; Ignacio Blasco, director comercial de Caixabank en Sevilla; Mercedes Camacho, gestora del área de Actividades de la Fundación Cajasol, y Michaela Reischl, directora de RSC de Lidl.

Este acto se ha desarrollado coincidiendo con la celebración del Día del Niño, que supone el punto de partida para la actividad de esta instalación, cuyas obras concluyeron el pasado año. Este CRIA es el primero de Andalucía y el tercero que Save the Children construye en España (actualmente, hay uno en el barrio de Vallecas, Madrid, y otro en Barakaldo, Vizcaya).

"Save The Children pone en marcha un proyecto estable que contribuye a la transformación social del barrio en el que se encuentran los locales, garantizando la permanencia y estabilidad en el empleo", ha afirmado Felipe Castro. En esta línea, "uno de los objetivos de Save the Children es estar con los más vulnerables y la zona de Tres Barrios-Amate es un claro ejemplo de espacio en el que queremos y debemos estar. Llevamos ya varios años trabajando en el territorio con excelentes resultados, por lo que creemos que es una zona donde no sólo se necesitan nuestros programas, sino que, además, se dan condiciones propicias para que funcione bien", ha añadido Cabrera.

Por su parte, Marc Simón, subdirector general de la Fundación la Caixa, ha asegurado que para su entidad "es un placer poder colaborar una vez más en una iniciativa en favor de la infancia, sumándonos a la iniciativa de Save the Children en la creación de este centro de recursos, que estamos seguros que se convertirá en un punto de encuentro y de historias de superación para muchos de estos jóvenes y de sus familias".

Por su parte, Mercedes Camacho, gestora del área de Actividades de la Fundación Cajasol, ha puesto de manifiesto la importancia de respaldar proyectos e iniciativas que luchen por la igualdad de oportunidades y dar apoyo a los sectores de la sociedad más vulnerables. "Nuestro compromiso como fundación es adaptarnos a las necesidades de nuestro entorno y dedicar todos nuestros recursos, técnicos y humanos, para que salgan adelante proyectos como éste, cuyo objetivo es proteger y educar en valores a niños y niñas en riesgo de exclusión social. Para nosotros, es un orgullo poder colaborar con la puesta en marcha de este centro", ha apostillado.

Por último, Michaela Reischl, directora de Responsabilidad Social Corporativa de Lidl España, ha explicado que fue el compromiso con la infancia, la educación y la sociedad, así como la voluntad de apoyar la igualdad de oportunidades en España, lo que motivó a Lidl a unirse a Save the Children y a este proyecto a través de su campaña de Navidad de 2019 'Notas Solidarias'. "Ver la culminación de la construcción de este centro, que dará una oportunidad a cientos de niñas de tener un espacio lúdico, nos anima a seguir colaborando con esta ONG0".