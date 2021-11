El Consell declara 2022 'Any Joan Fuster' pel centenari del naixement de l'escriptor valencià

20M EP

NOTICIA

El Consell ha aprovat aquest divendres el decret pel qual es declara el 2022 com a 'Any Joan Fuster', en commemoració del centenari del naixement de l'escriptor valencià. Així mateix, ha donat el vistiplau a la creació de la comissió commemorativa per al desenvolupament dels actes que se celebren i que s'adscriu a la Presidència de la Generalitat.