Azcón aboga por que la ubicación del estadio de fútbol se decida por criterios técnicos

Azcón ha explicado que primero se tiene que saber cuánto se quiere invertir y qué administraciones son las implicadas que "van a estar empujando en ese campo de fútbol" para lo que tiene que haber un plan económico y una ubicación, además de conocer los partidos políticos que respaldarán el nuevo estadio.

"A mi me corresponde intentar llegar a un consenso y no poner palos en la rueda. Mi obligación es llegar a un acuerdo desde un folio en blanco, no lanzar ideas a los medios de comunicación, y sé que para llegar a un consenso lo mejor es trabajar en conversaciones entre los grupos y las administraciones y los medios de comunicación informarán diligentemente de todo lo que se acuerde".

Azcón ha abundado en que es más partidario de hablar primero entre los grupos municipales e instituciones, antes que los medios de comunicación cuenten las posibles alternativas.

El alcalde ha subrayado que trabajará para que ese consenso "exista" y se llegue a un acuerdo. Ha agregado: "Sé cuál es la actitud de consenso que hay que tener y no critico a nadie y no lanzo acusaciones que tengan que ver con esto", en referencia al emplazamiento.

Al respecto, ha recordado que prácticamente todos los grupos han defendido una cosa y la contraria, excepto CHA, que siempre ha defendido mantener el estadio de fútbol en el emplazamiento actual. "Por eso se tiene que enfocar desde criterios técnicos y no politizar el lugar donde tiene que. Hay que valorar los pros y contras".

LO ÚLTIMO

Por su parte, el consejero municipal de Urbanismo, Víctor Serrano, ha dicho que no le gustan la postura que ha prefijado algún grupo municipal porque el acuerdo alcanzado es iniciar la negociación desde un folio en blanco. "Sorprende que algunos sin ver un solo folio digan donde debe ir el campo de fútbol porque antes hay que tomar otras decisiones como la financiación, quien participará, en qué fórmula jurídica y el papel de cada uno".

Por ello, ha sido tajante al indicar que "cuando se sepa todo eso se sabrá dónde y cómo se hace uno nuevo o se reforma La Romareda".

En rueda de prensa, Serrano ha manifestado que quienes tienen responsabilidad y forman el equipo de gobierno saben detectar cuando hay un caldo de cultivo para generar consensos, y ha argumentado: "Los políticos no hablamos en los medios de comunicación, sino entre las paredes del Ayuntamiento".

Tras asegurar que el equipo de gobierno PP-Ciudadanos trabaja para que todos los grupos tengan la información necesaria para llegar a unas conclusiones" ha reiterado que la "obligación es ser discretos y trabajar mucho". "Es lo que estamos haciendo para llegar a consensos", ha agregado.

El responsable de Urbanismo ha detallado que se trabaja de forma interna con los portavoces de los grupos municipales y de forma externa para generar "sinergias y alianzas" con otras administraciones y el club -del Real Zaragoza- y en una esfera en la que "el rigor técnico, la seriedad y el consenso es incompatible con hacer determinadas cosas". "Los grupos no pueden disparar por su cuenta, antes de tener una primera reunión, para decir donde tiene que ir el campo".

Además ha criticado que el PSOE arremeta porque no se convoca esa reunión, de la que ha avanzado que "será próximamente cuando se tenga el rigor necesario para trabajar".

NERVIOSISMO

Víctor Serrano ha pedido rigor y ha subrayado que los informes estarán a disposición de todos los grupos, "sin apriorismos, partiendo de un folio en blanco, para que entre todas las instituciones se llegue a unas conclusiones".

A su parecer, las "fotos, mociones a destiempo y ruedas de prensa no son un buen camino para llegar al objetivo final que es, desde el consenso, dar una respuesta final".

Ha apelado, en aras de la prudencia a respetar lo aprobado en el pleno. "Frente al nerviosismo de algunos pido tranquilidad porque las prisas son malas consejeras", ha espetado.