Pumares afirma que es Podemos el que está dilatando los plazos y critica la "pasividad" del Principado

Así, Pumares ha indicado que en estos momentos está como "espectador" en el proceso, ya que no tiene la confirmación de que los grupos de la izquierda vayan a aceptar los 3/5. Una medida que el diputado forista califica de "muy sensata" para reconocer derechos a los asturianohablantes a la vez que se asegura la no obligatoriedad.

Con todo, esta postura ha llevado a Podemos Asturies a solicitar un informa jurídico ante las dudas sobre su legalidad. "Estamos pendientes de ese informe y es el grupo parlamentario que lo necesita el que está dilatando los plazos", ha indicado Pumares, que se ha mostrado extrañado de que una mayoría ultra reforzada para la ley de normalización suponga un problema.

"Si algún grupo se opone a los 3/5 la negociación no podrá continuar", ha indicado, para reconocer que tampoco ha habido 'feedback' sobre sus otras propuestas, como una reforma fiscal o ayudas a la natalidad. Con todo, ha indicado que desde su formación defienden "la negociación hasta la extenuación" y ha apuntado a que estas otras medidas no suponen líneas rojas, "pero tenemos que tener una respuesta y saber que se admite y que no".

Por otro lado, ha destacado que no se plantea la posibilidad de sacar adelante una reforma sin oficialidad. "La reforma es necesaria y los grupos partidarios de la misma quieren la oficialidad", ha indicado, para resaltar también que los estudios sociolingüísticos demuestran que la mayoría de los asturianos es partidario de una oficialidad que respete la voluntariedad.

Así, ha definido como "minoritarios" los debates contra el uso del asturiano y ha recordado que ninguno de los diputados que defienden la oficialidad es nacionalista. "Decir eso demuestra desconocimiento de la realidad asturiana", ha indicado.

Pumares ha lamentado la "pasividad" del Ejecutivo autonómico con la reforma ya que "tienen que posicionarse y establecer el modelo de oficialidad a desarrollar". "Llevamos dos años y medio de legislatura y solo repiten lo de la 'oficialidad amble", ha indicado, para señalar que son los socialistas los que "tienen que llevar el peso" de la negociación e "inclinar la balanza".

OBLANCA

Por otro lado, sobre la reclamación del diputado de Foro en Congreso, Isidro Martínez Oblanca, de realizar una consulta dentro del partido para conocer la posición de la militancia sobre la oficialidad, Pumares ha explicado que el congresista nunca propuso esa medida dentro de los órganos del partido. "No me parece serio que lo planteé en un programa de televisión", ha indicado.

Además, ha recordado que las enmiendas de Oblanca durante el Congreso de Foro tuvieron un "respaldo prácticamente nulo" y ha destacado que, según los anteriores estatutos del partido, la coalición con el PP en las elecciones generales, "que generó el mayor número de bajas en Foro desde que nació", tendría que haberse ratificado en un Congreso, pero "nadie barajó esa posibilidad, tampoco Oblanca".

Con todo, ha rechazado la posibilidad de sanciones o medidas disciplinarias al diputado de Foro en el Congreso. "En este partido nunca hemos hecho purgas políticas", ha señalado, para mostrar su queja "no por lo que diga, porque tiene libertad para decir su criterio, sino que lo haga en televisión y no en los órganos del partido".