PP+Cs da por cerradas las negociaciones presupuestarias y estudiará si presenta enmienda a la totalidad

Iturgaiz ha realizado estas manifestaciones tras el encuentro que ha mantenido en Bilbao con el consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, para ver las posibilidades de acuerdo en torno a los Presupuestos vascos. Se trataba de la segunda reunión para abordar las Cuentas del próximo ejercicio.

Iturgaiz ha indicado que "desgraciadamente" no ha recibido la "receptividad" que esperaban por parte del Gobierno vasco ante los planteamientos de su grupo, que se centraban en una bajada de impuestos, en menor presión fiscal y que se ejecute el remanente que existe de 1.000 millones.

"Cuando hay 1.000 millones de varias legislaturas acumulados y cuando hay muchos de nuestra sociedad que lo están pasando tan mal con la pandemia como la hostelería, el comercio, los autónomos, los pequeños y medianos empresarios etc, se tenía que hacer un esfuerzo en ejecutar todo ese dinero", ha añadido.

Según ha explicado, el Gobierno no les ha trasladado ninguna contrapropuesta porque no estaban de acuerdo en ejecutar ese remanente, algo que en la reunión le ha "afeado" al consejero. "No lo haga en un año, no lo haga inmediatamente, utilícese ese remanente en tres o cuatro años, pero no lo veían porque les desencajaba su presupuesto y lo han desestimado", ha apuntado.

Iturgaiz ha afirmado que observan "muchos guiños a la extrema izquierda hacia Podemos y Bildu" para llegar a acuerdos y que "no hay planteamientos" por parte del Gobierno Vasco hacia su grupo de cara a cerrar un pacto presupuestario.

Según ha señalado, han trasladado a Azpiazu un planteamiento, tanto político como económico y fiscal", en unos términos que "eran muy razonables".

Por lo tanto, ha anunciado que van a estudiar "en las próximas horas, días" la presentación de una enmienda a la totalidad y ha añadido que, como el año pasado, presentarán "todas las enmiendas que sean necesarias para ayudar a los sectores más desfavorecidos en esta crisis como el comercio, la hostelería, los autónomos, la industria, la pequeña y mediana empresa que necesitan apoyos, que siguen demandándolo al Gobierno Vasco y que tienen una negativa".

Iturgaiz ha afirmado, por tanto, que no creen que haya más reuniones porque se está ya en los plazos de presentar un enmienda a la totalidad. "Se va a estudiar, puede ser que la presentemos", ha añadido.

(Habrá ampliación)