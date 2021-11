El PSOE señala que la Junta ha ejecutado "un ridículo 13% de las inversiones presupuestadas" este año

La parlamentaria socialista Mercedes Gámez ha considerado que "estos datos oficiales son demoledores" y vienen "a confirmar una vez más la monumental estafa del PP". Al hilo, ha recordado que solo quedan dos meses para ejecutar el 87 por ciento restante del presupuesto, algo que, "obviamente, no va a ocurrir".

"Moreno Bonilla ha tenido diez meses de manos libres para invertir y ejecutar en Jaén. Y no ha sido capaz de llegar ni a siete millones de euros. El mismo Moreno Bonilla que anunció en 2020 una inversión de 810 millones de euros para Jaén en un plazo de dos años, le ofrece estas migajas ruinosas a la provincia de Jaén sin que veamos pancartas ni gritos, sólo propaganda, manipulación y autobombo", ha afirmado este viernes en una nota.

Gámez ha apuntado al presidente de la Junta como "el autor intelectual y material de este enorme fraude" a la provincia, puesto que "fue el que prometió cinco planes especiales para la provincia, el que anunció una inversión estratosférica en un Consejo de Gobierno en Úbeda, el que reclamaba las autovías del Olivar, Torredonjimeno-El Carpio y Jaén-Fuerte del Rey-Andújar, y el que iba a construir la Ciudad Sanitaria y la Ciudad de la Justicia".

Sin embargo, "cuatro años después, no va a haber nada de nada", según la parlamentaria, para la que, "no sólo no hay trato especial de ningún tipo para Jaén, sino que ni siquiera llegan las inversiones que venían de manera ordinaria con anterioridad".

Como ejemplo, ha aludido a los planes de empleo, que "con el PSOE suponían una inversión de 24 millones de euros y con el PP se han rebajado a menos de 15 millones de euros". "Esto es aún más grave viniendo de un Moreno Bonilla que prometió 600.000 empleos en Andalucía, 46.000 de ellos en la provincia de Jaén", ha considerado.

CUENTAS DE LA DIPUTACIÓN

También sobre otras cuentas, en este caso de la Diputación, se ha pronunciado el secretario de Política Municipal del PSOE jiennense, José Latorre. A su juicio, el proyecto presentado para 2022 es "un mecanismo útil y efectivo"" en el que confluye el apoyo a las empresas, el impulso a la empleabilidad, la dotación de recursos a las entidades locales, la lucha contra la brecha digital y un potente respaldo a los servicios sociales.

Ha añadido que "serán 290 millones de euros los que se destinarán al crecimiento de la provincia, es decir, un 7,57 por ciento de aumento en el cómputo general". "Todo ello, matiza el secretario de política municipal, supone que los Presupuestos de la Diputación traigan estabilidad a nuestra provincia y sea una valiosa herramienta para salir de la crisis derivada de la pandemia", ha dicho.

Para Latorre, el diseño de las cuentas provinciales ha sido posible "por el incesante trabajo a pie de campo" del PSOE en el territorio jiennense, a través de una "escucha activa con los agentes sociales y el pleno conocimiento de los problemas y necesidades que nos traslada la población".

Asimismo, ha valorado que el "empeño del Gobierno de España para lograr el objetivo de que nadie quede atrás en la recuperación también queda reflejado en estos presupuestos, con políticas sociales claramente beneficiosas para el conjunto de la sociedad". Entre ellas, ha destacado la no reclamación del déficit de la liquidación de 2020 o el aumento de la financiación a la Ley de la Dependencia.

"Ocurre todo lo contrario con la Junta de Andalucía. La estrategia de Moreno Bonilla es la de poner las cuentas andaluzas al servicio de sus intereses partidistas. Y no lo decimos nosotros, sino que el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, así lo ha manifestado asegurando que no les interesa aprobar los Presupuestos en año electoral. La derecha vuelve a jugar con el pan de la gente", ha concluido.