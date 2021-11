Cvirus.- Oltra llança un missatge davant l'augment de contagis: "És molt incívic no vacunar-se"

Així ho ha manifestat en la roda de premsa posterior al ple del Consell, en ser preguntada per com s'afrontarà el Nadal amb la pandèmia.

Oltra ha insistit que "aquell que pot vacunar-se i no es vacuna no està tenint una actuació cívica" i ha recordat que "hi ha milions de persones en aquest món que volen vacunar-se i no poden" i no obstant açò, "ací que tenim accés a la vacuna hi ha gent que decideix que no es vacuna", ha lamentat.

La vicepresidenta ha avançat que es "reforçaran els punts de vacunació" i que aniran "on hi haja persones i aglomeracions a vacunar". Així mateix ha demanat a les persones que si coneixen a algú que no s'ha vacunat li convencen perquè es vacune: "és la manera amb què hem de véncer al virus", ha remarcat.

"L'altra opció ja la coneixem, portem dos anys i és un desastre emocional i econòmic anar a restriccions", ha incidit.

De cara a les festes nadalenques, la Conselleria de Salut Pública ja està treballant i també s'està estudiant l'"encaix jurídic" del passaport Covid. Oltra entén que "quan tot això estiga més o menys clar hi haurà una comissió interdepartamental en la qual es valorarà quines són les actuacions" que es duran a terme.