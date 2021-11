El Rei Felip VI assegura en els Jaume I que és "temps de ciència amb més urgència que mai" i "de llarg abast"

Don Felipe s'ha pronunciat en aquests termes durant la seua intervenció en la cerimònia dels Premis Rei Jaume I 2021 que s'ha celebrat aquest divendres en la Llotja dels Mercaders de València. Ha estat acompanyat per la ministra de Ciència i Innovació, Diana Morant; el president de la Generalitat, Ximo Puig, i per l'alcalde de València, Joan Ribó, entre altres autoritats.

En la cerimònia s'han entregat els guardons als premiats de les sis categories: Premi Rei Jaume I Investigació Bàsica a Licia Verde; Premi Rei Jaume I Economia a Antonio Cabrales; Premi Rei Jaume I Investigació Mèdica a Eduard Batlle; Premi Rei Jaume I Protecció del Medi ambient a Fernando Valladares; Premi Rei Jaume I Noves Tecnologies a Nuria Oliver; i Premi Jaume I a l'Emprenedor 2021 a Benito Jiménez.

El Rei, que ha acudit de nou a l'acte després de la seua absència en 2020 -en trobar-se guardant el període de quarantena després d'estar en contacte amb una persona que havia donat positiu en covid-19- ha començat el seu discurs mostrant la seua felicitació a tots els premiats, el "denominador comú dels quals" és el seu "talent extraordinari" i la seua "aposta per la innovació com a principal catalitzador del progrés social i econòmic del nostre país".

Felip VI ha expressat el seu desig que Espanya "siga capaç d'aprofitar el potencial de la investigació, la innovació i l'emprenedoria per a construir un futur millor per a tots els espanyols i, especialment, per als joves, amb més i millors oportunitats per a desenvolupar el seu talent en el nostre país i accedir a ocupacions de qualitat".

"Ni la bondat del clima i la suau temperatura de l'aire, ni la fertilitat de la terra i la riquesa de les seues collites són suficients per a engrandir un país, si li falten homes savis, que formen la seua reputació i proveïsquen a totes les necessitats de la vida amb el filó inesgotable dels seus coneixements", ha expressat el Rei en valencià.

"AMB MÉS URGÈNCIA QUE MAI"

Felip VI ha defès que "és temps de ciència amb més urgència que mai" i ha subratllat la necessitat d'una política científica "de llarg abast" i una societat "connectada amb la ciència i les tecnologies". "Hui podem afirmar que, tot i que queda molt espai de millora, Espanya avança en aquesta direcció", ha destacat.

Precisament, ha posat en valor que la pandèmia "ha sigut la que ha accelerat aquest avanç" i l'"esperança" de la vacunació contra la Covid-19: "Descobrir la vacuna, desenvolupar-la, fabricar-la i immunitzar a la població ha sigut la prioritat i la urgència que ha connectat a la comunitat científica i innovadora, a les empreses, a les Administracions públiques i a la ciutadania per a remar junts cap a una meta compartida".

En aquest sentit, ha destacat l'"esforç col·lectiu" d'Espanya que ha convertit el país en "líder internacional de vacunació i, amb més del 90 per cent de la població diana vacunada, ens ha fet mereixedors del reconeixement de l'OMS". "Hui podem sentir-nos orgullosos d'Espanya", ha expressat, al mateix temps que ha subratllat que la ciència espanyola "és referent d'excel·lència internacional".

També ha expressat el seu "orgull" dels emprenedors i empreses que "arrisquen introduint la investigació i la innovació, elements clau per a créixer aportant valor a la nostra economia i a la nostra societat", i ha posat l'exemple de la farmacèutica catalana Hipra que "està més prop de llançar la primera vacuna espanyola contra la Covid-19", un "exemple modèlic de la necessària col·laboració públic-privada en R+D+i".

Així, ha instat les institucions públiques a "seguir ajudant al fet que avancen la ciència i la innovació, dotant-los de recursos, brindant seguretat jurídica a les activitats de la R+D+I, proporcionant ocupació, estabilitat i facilitat als investigadors i innovadors en tota la seua trajectòria i afavorint la connexió de l'ecosistema innovador amb la societat, el seu principal demandant i beneficiària". "Acostar la cultura científica a les persones és també essencial per a aconseguir una societat capaç de prendre millors decisions", ha remarcat.

"ENS HA SALVAT DEL COL·LAPSE"

Per la seua banda, el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha destacat que els guardonats són "un far per a tota la societat, per talent, esforç i tenacitat", ha defès l'"impuls" de "la vacuna i la responsabilitat, la raó i els valors" i ha incidit en el paper de la ciència, ja que "ens ha salvat del col·lapse".

Puig ha defès una "resposta urgent" als "molts reptes" que planteja la societat i ha reclamat un pacte per la ciència, per al qual ha demanat "autocrítica" i una "resposta contundent des de la unitat" malgrat l'"obstacle del soroll, la intolerància, el fanatisme i la visceralitat". "Igual que aïllem al negacionisme de les vacunes, hem d'aïllar el negacionisme de la convivència", ha pronunciat.

"És hora d'enfortir l'educació que forma, la sanitat que protegeix, la dependència que dignifica i les pensions que sostenen. És hora d'enfortir el suport a les empreses que mantenen els serveis públics i l'ocupació", ha sostingut Puig.

"PAS ENDAVANT"

Com a vicepresident de la fundació, Vicente Boluda ha tornat a reivindicar la necessitat de "més ciència, més investigació i més emprenedoria i a reclamar "fer un pas al capdavant" per a "augmentar el compromís amb la ciència, la innovació i la investigació a l'entorn de les activitats empresarials".

Boluda, també president de l'Associació Valenciana d'Empresaris (AVE), ha instat a "replantejar-se les prioritats com a nació" i a "tindre molt present, li malgrat qui li pese, que els problemes del nostre país no estan en assumptes banals ni estèrils i moltes vegades introduïts de forma artificial en l'agenda política", sinó que els reptes "han d'estar focalitzats a avançar amb més ciència, més investigació i més emprenedoria". "La ciència ens ha permès tornar a una normalitat desitjada, ni nova ni antiga, la que es dóna en funció dels nostres avanços i esforços", ha constatat.

Finalment, ha fet una crida a "negar-se a creure que la ciència a Espanya és de tercera, a creure que estem a la cua en innovació tecnològica, que emprendre és quasi impossible, que la pròxima crisi ens atraparà desprevinguts, que la investigació mèdica sempre és millor fora d'Espanya i que la lluita contra el canvi climàtic està perduda".

"Negar evidències científiques sobradament provades va en contra del progrés", ha expressat Boluda, al mateix temps que ha mostrat la seua "sorpresa" que "a dia de hui hi haja gent que es negue a creure dades científiques provades".

I l'alcalde de València, Joan Ribó, ha destacat que els Premis Rei Jaume I són "essencials" en un moment de "moltes esperances" en què estan "liderant l'eixida de la pandèmia", uns guardons que són també "un espill on es miren els jóvens". "Són una expressió de vitalitat i dinamisme de la societat valenciana, un desig de projectar-nos al màxim nivell nacional i internacional, un símbol del nostre patrimoni històric, cultural i artístic", ha remarcat, amb reptes con "incentivar el talent".