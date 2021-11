Oltra lanza un mensaje frente al aumento de contagios: "Es muy incívico no vacunarse"

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha querido lanzar un mensaje este viernes frente al aumento del contagios por Covid-19: "La gente que no se ha vacunado debe vacunarse, no solo se pone en riesgo su vida sino que pone en riesgo la salud y la vida de los demás". En su opinión, "es muy incívico no vacunarse si uno no tiene una razón física médica de intolerancia".