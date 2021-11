Estévez (UGT) cree que CEOE pone excusa "de mal pagador" porque hay margen para subir cotizaciones y asegurar pensiones

Así lo ha manifestado Estévez en declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en Palencia en una jornada informativa sobre el Acuerdo de Pensiones para explicar a afiliados de toda la región la situación de las mesas del diálogo social y el sistema de negociación de las mismas.

Acompañada del secretario Regional de UGT, Faustino Temprano, y del secretario Provincial, Gorka López, Cristina Estévez ha destacado que la patronal ha usado una "excusa de mal pagador" porque hay margen para poder subir las cotizaciones y garantizar el sistema público de pensiones.

Asi, Estévez ha destacado el papel de UGT en las mesas del Diálogo Social y la "importancia" de los sindicatos "para revertir y tirar por tierra un sistema de pensiones que estaba condenado a la desaparición más absoluta y cómo se ha logrado reactivar y asegurar las pensiones los próximos 50 años.

"Es histórico el papel de los agentes sociales, en lo que tiene que ver con pensiones", sobre todo en la negociación del primer bloque, porque ahora se está negociando el segundo y se prevé que se prolongue hasta finales del primer semestre de 2022.

Asimismo, la secretaria de Política Institucional y Políticas Territoriales de UGT se ha referido al rechazo por parte de la patronal a firmar la subida de cotizaciones del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), aunque si que firmó los acuerdos del primer bloque, pero ha precisado que cuando se habla de poner dinero por parte de lso empresarios es cuando aparece "la pared" y donde se olvidan "que el sistema de pensiones es responsabilidad de todos y no sólo de los trabajadores".

Al respecto, Estévez ha precisado que el incremento "lígero y mínimo" del 0,6 por ciento de las cotizaciones "ha producido el descuelgue de la patronal bajo la excusa hay un mantra que repiten" y es que España es el país de la UE con más cotizaciones sociales

"No es cierto ya que España paga un 28,83 por ciento en cotizaciones sociales, pero no se puede hacer un comparativo simplisto con el resto de los países de la UE" puesto que en sus sistemas de cotizaciones diferencian entre pensiones o IT o de los accidentes laborales, ha afirmado la responsables de UGT, quien ha precisado que esas cotizaciones en España representan el 13,7 del PIB y la media de la zona euro es del 16,7 por ciento.

"Es una excusa de mal pagador porque si hay margen para subir las cotizaciones sociales y seguimos siendo excelente competitivos con el resto de países de la zona euro", ha aseverado la responsable de UGT, quien ha desmentido que España esté en "desventaja" con el resto de Europa en cotizaciones sociales ni en costes laborales.

Asimismo, Estévez ha manifestado que los agentes sociales representan a trabajadores y empresarios "pero el sistema público de pensiones es labor de todos" ha finalizado Estévez.

Y es que como ha apuntado Faustino Temprano el sistema de negociación afecta a las pensiones del futuro e incluye tanta materias a abordar que la mesa de negociación se extenderá hasta mediados de 2022.