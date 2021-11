Oracle lanza Oracle Back2Work, un programa de ayuda a mujeres en riesgo de exclusión social en Málaga

Una incubadora de aprendizaje, formada por voluntarios y voluntarias de Oracle y de otras entidades y actores sociales de Málaga, elegirá 15 proyectos de mujeres residentes en la provincia andaluza que, durante cuatro meses, recibirán una formación que les permita crear y mantener su propio negocio.

La crisis derivada de la pandemia por la COVID-19 ha agravado la situación de muchas de mujeres en la zona de Málaga, especialmente de las que se encuentran en una situación de riesgo de exclusión social. Según datos del INE (Instituto Nacional de Estadística), las mujeres representan entre el 21% y el 26% del total de desempleados en la provincia andaluza.

No obstante, el riesgo de exclusión no solo viene dado por el desempleo, sino también por factores como la inactividad o la contratación irregular. Además, esta situación se acentúa en aquellas mujeres que cuentan con algún tipo de discapacidad o responsabilidades familiares no compartidas, o bien son víctimas de violencia de género, entre otras, han apuntado en un comunicado.

Con el fin de ayudar a este colectivo de mujeres en riesgo de exclusión social, Oracle Back2Work tiene como objetivo compartir los conocimientos de los trabajadores de Oracle en el hub de tecnología de Málaga, aprovechar su presencia local y brindar su apoyo con el fin de lograr que estas mujeres lleguen a ser financieramente independientes, iniciando su propio negocio.

Oracle creará en Málaga una especie de incubadora de aprendizaje en la que colaborarán voluntarios, tanto de la compañía como de otras entidades, y actores locales.

En una primera fase se hará una preselección de 20 proyectos. Ya en el mes de enero de 2022 se hará una última selección con las 15 iniciativas finalistas y, a partir de ese momento, durante cuatro meses, Oracle ayudará a preparar un plan de negocio viable para cada una de las mujeres responsables de los proyectos, asegurándose de brindar también un apoyo personalizado y continuado con cada una de las mujeres seleccionadas.

Además, Oracle Back2Work les dotará de todas las herramientas de conocimiento necesarias para que, una vez finalizado el programa, las mujeres puedan gestionar cada proyecto de manera adecuada de modo que el negocio creado pueda perdurar en el tiempo.

"La tecnología sigue siendo la facilitadora de avances sociales y tiene la capacidad de equilibrar ciertas desigualdades. El caso del talento femenino en riesgo de exclusión es un buen ejemplo. Es evidente que las mujeres sin empleo tienen más posibilidades de quedar definitivamente fuera del mercado laboral que los hombres", ha afirmado Albert Triola, director general de Oracle España.

Asimismo, ha añadido que "el proyecto Back2Work, puesto en marcha por un grupo de voluntarios de Oracle en Málaga, es una buena muestra de cómo la capacitación en tecnología puede ayudar a ese talento femenino desempleado a incorporarse a nuestro sector en un momento en el que existe una falta de recursos para la demanda que existe en este campo".

Por su parte, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha subrayado la "importancia de iniciativas como la que promueve Oracle que, de forma altruista a través de sus voluntarios y como muestra de su compromiso social, contribuye a la recuperación tras los efectos de la pandemia, meta en la que estamos todos volcados para apuntalar la vuelta a la normalidad y, más aún, si se trata de dar soporte y ayudar, compartiendo conocimiento, a mujeres en riesgo de exclusión social".

"Desde el Ayuntamiento de Málaga estamos firmemente implicados en el fomento de la igualdad de oportunidades, al tiempo que creemos y apoyamos el emprendimiento como una alternativa laboral, ofreciendo espacios para que, como en esta acción, las mujeres emprendedoras puedan desarrollarse profesionalmente en nuestra Red Municipal de Incubadoras y con programas de subvenciones y estímulo económico para favorecer la creación y puesta en marcha de nuevas empresas", ha dicho.