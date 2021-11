Heredia critica que el centro para personas sin hogar en Hytasa "no es digno" y alerta de los discursos de odio

20M EP

NOTICIA

La concejal no adscrita del Ayuntamiento de Sevilla, Sandra Heredia, ha considerado este viernes que la propuesta de ubicar el centro de alta tolerancia para personas sin hogar en el Polígono Hytasa "no es una ubicación digna para un recurso municipal de estas características", y ha advertido de que "no vamos a tolerar ninguna manifestación de aporofobia".