Susanna Griso, sobre la nueva Ley de Educación: "Los exámenes son necesarios porque nos hacen mejorar"

La nueva Ley de Educación está generando una gran división de opiniones entre alumnos, profesores, padres y madres. La opinión pública, en general, se muestra inquieta ante las consecuencias académicas que tendrá la supresión de los exámenes de recuperación y la posibilidad de obtener un título aun teniendo asignaturas suspensas.

Por ello, dada la controversia, el programa Espejo público ha dedicado unos minutos a que sus protagonistas ofrezcan su opinión acerca de esta polémica ley. "Defiendo la educación continua porque es mejor que jugártelo todo a una carta", ha explicado Susanna Griso para, después, agregar: "Los exámenes son necesarios. Se nos examina cada día y eso nos ayuda a ser mejores".

La presentadora, además, se ha puesto como ejemplo explicando que la audiencia la examina a ella cada día eligiendo o no su programa matinal, así como al resto de colaboradores como, por ejemplo, Roberto Brasero, quien ha comentado que, con esta nueva ley, "se incentiva que no pasa nada por no aprobar".

Por su parte, el colaborador Diego Revuelta ha apuntado: "Un año, mi padre quiso experimentar y me dijo que en un trimestre no tenía que enseñarle las notas. Fue el peor de mi vida". Esto ha supuesto las risas de los colaboradores y la presentadora ha agregado que sus padres nunca le han pedido las notas de ningún curso: "Era una empollona. Creo en la autodisciplina".