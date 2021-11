Oltra sobre el recurs anunciat per Camps davant el TJUE: "Si vol anar a Europa que vaja"

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha assenyalat aquest divendres que no té res a dir sobre "les coses que se li ocorren" a l'expresident de la Generalitat, Francisco Camps, que aquesta setmana anunciava que recorrerà davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) la seua "persecució judicial" en els últims 12 anys, després de l'arxiu de la novena causa de les deu obertes contra ell, per l'aval de Valmor per a la celebració de la Fórmula 1.