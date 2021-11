El Consell inicia la caducitat de l'ATE del Mestalla amb l'objectiu que l'estadi s'acabe "el més prompte possible"

20M EP

NOTICIA

El Consell ha aprovat aquest divendres la proposta conjunta presentada per les conselleries de Política Territorial i Economia Sostenible per a iniciar el procediment de declaració de caducitat i resolució anticipada de l'Actuació Territorial Estratègica (ATE) del Mestalla. El seu objectiu és que el nou estadi estiga acabat "el més prompte possible", per la qual cosa concedeix València CF un termini de 90 dies per a presentar una "proposta creïble i garantida financerament" que portarà endavant les obres.