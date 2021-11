Unides Podem també demana ampliar el pressupost d'À Punt i reclama 17 milions més en una esmena

Segons ha indicat el grup en un comunicat, aquest increment de 17 milions d'euros garantiria la pujada salarial dels empleats públics d'À Punt, i incrementaria també el personal de la societat de mitjans de comunicació. L'esmena contempla la pujada del 2% dels salaris de les i els treballadors per a equiparar-los als de la resta de treballadores del sector públic valencià.

Des d'Unides Podem han reivindicat que aquestes mesures són necessàries per a la millora del servei públic de radiotelevisió en tots els aspectes: d'una banda, el servei d'informatius quedaria blindat, i també s'impulsarien serveis com la producció audiovisual, la programació de continguts de ficció, entreteniment, doblatge, subtitulació, entre uns altres.

A més, han proposat que es garantisca per llei que el pagament de tot el deute corresponent a l'IVA s'assumisca per part de la Generalitat, a través del seu pressupost propi, i no a través del de la CVMC. D'aquesta forma, el problema de finançament que afecta a À Punt se solucionaria sense afectar als 84 milions d'euros del pressupost de la corporació.