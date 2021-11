Alberto Chicote: "No es lo mismo hacer el delta del Ebro con Jordi Évole que la ruta de Zumaia a Deba con Resines"

El chef Alberto Chicote sale del mundo gastronómico para embarcarse en el de las entrevistas en Fuera del mapa, un programa en el que hará rutas a pie con personajes famosos y que se estrena el próximo martes 23 en La Sexta.

El cocinero ha hecho rutas que iban entre 15 y 20 kilómetros de media, "sin cortes, andadas de forma real", con invitados como Jordi Évole, Mamen Mendizábal, Antonio Resines, Karlos Arguiñano, Ana Guerra, Cayetano Martínez de Irujo, Lydia Valentín, Rozalén, Jorge Sanz, Eva González, Agatha Ruiz de la Prada, Javier Sardá, Juan del Val, Lorenzo Caprile, Roberto Leal, Mariló Montero y Raquel Sánchez Silva.

Se trata de jornadas de sol a sol, unas doce horas, en las que su desarrollo, "sin ser un programa de aventuras" dependía "del estado de forma del invitado y de lo cuesta arriba que fuera", según explicaba el propio Chicote, que ha esquivado "la esencia de entrevistador y entrevistado", para hacer más una charla.

"No es lo mismo hacer el delta del Ebro con Jordi Évole, que es todo lisito y es joven y está en forma, que hacer la ruta de Zumaia y Deba con Antonio Resines, que tiene 67 años y ciertos vértigos", pero todos han sido "muy generosos en jornadas muy largas".

El propio cocinero lo ha llevado bien. "Mi estado de forma ahora es mejor que el que era hace unos años y no supuso un programa".

Pero en la subida a Bulnes con Mamen Mendizábal "hay un tramo muy empinado donde no hay opción que no sea ir para adelante y había un tramo con una especie de escaleras que nos dejaron el resuello por los suelos". Pero Mamen que "le tira la montaña más que a una cabra", subía a toda velocidad. "Yo tenía que decirle 'espérame que me estoy quedando atrás'", contaba Chicote en la presentación del nuevo programa.

"Cuando pasa el tiempo el nivel de confianza entre dos personas que comparten charla y caminata va creciendo y el nivel de profundidad de la conversación también", explicaba sobre la experiencia, en la que ha habido "temas interesantes que han salido al principio del día y otros que han salido al final".

"El planteamiento es compartir un día entero y charlar de muchos temas de los que salen cosas adyacentes y que nos interesan", decía Alberto Chicote, que adelantaba que a veces "hay grandísimas sorpresas, de temas que no tenías previsto hablar, pero que a ellos les han interesado y en muchas ocasiones que nunca habían comentado con anterioridad", explicaba.

Las rutas se han hecho por lugares poco transitados o poco frecuentados por el turismo, y por paisajes extraordinarios de Navarra, Huesca, Cuenca, Cáceres, Segovia, Jaén, Almería, Asturias, Guipúzcoa, Orense, Navarra, A Coruña, Valencia, Girona y El Hierro.