Sanz: "Los tiempos de Sevilla no son los de Espadas. Tiene que tomar una decisión"

Sanz se ha pronunciado de este modo a preguntas de los periodistas sobre el relevo de Espadas, tras mantener una reunión con vecinos de Bami para analizar los problemas de la zona.

"Sevilla no puede estar esperando a que Espadas tome la decisión de cuándo se va o cuando se queda, Sevilla no puede seguir esperando a que el Partido Socialista tome esa decisión. Sevilla no puede seguir esperando a que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tome la decisión de cuando se va Espadas. Sevilla necesita un alcalde", ha concluido.