Condemnat a 5 anys de presó per intentar matar la seua ex-parella a la porta del col·legi del seu fill a Castelló

La Secció Segona de l'Audiència Provincial de Castelló ha condemnat a cinc anys de presó per un delicte d'assassinat en grau de temptativa, per al qual aprecia l'agreujant de parentiu i l'atenuant d'alteració psíquica, a un home que va acoltellar a la seua ex-parella a la porta del col·legi del fill que tots dos tenien en comú. El penat no podrà apropar-se ni comunicar-se amb la víctima durant 15 anys i la Sala li imposa, a més, la privació de la pàtria potestat del menor.

Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), condemnat i víctima es van divorciar a l'octubre de 2013. El conveni regulador li atribuïa a la mare la guarda i custòdia del fill i establia els temps que el xiquet podia passar amb el seu pare, generalment en caps de setmana i algunes vesprades.

No obstant açò, al gener de 2020, la mare va interposar una demanda per a suspendre el règim de visites del que gaudia el pare, davant el deteriorament que va detectar en el xiquet, que es comportava de forma estranya.

Segons arreplega el relat de fets provats de la sentència, eixa decisió va causar una gran contrarietat a l'acusat, que va decidir llevar-li la vida a la seua ex-parella per a venjar-se d'ella.

Així, el 12 de febrer de 2020, va acudir a la porta del col·legi del seu fill i, després de veure a la víctima, va cridar el seu nom. Quan la dona es va apropar, li va donar un paper amb la intenció de distreure-la i la va atacar per sorpresa amb un ganivet que li va clavar dos vegades a l'esquena i una altra a l'abdomen.

VAN RETINDRE A L'AGRESSOR

Les punyalades van travessar l'abric i la camisa de la perjudicada fins que la fulla de l'arma es va doblar. Així i tot, li van provocar una ferida superficial a l'esquena, de la qual la dona va tardar cinc dies a curar i que li va deixar com seqüela una xicoteta cicatriu. Després de l'atac, diversos pares que també esperaven els seus fills van retindre a l'agressor fins que va arribar la policia.

La resolució judicial reflecteix que el condemnat tenia diagnosticada una malaltia mental, que s'havia vist agreujada amb el consum de fàrmacs i substàncies psicotròpiques i havia inclòs diversos intents de suïcidi.

A eixa situació es va sumar, d'acord amb el Tribunal, la novetat de la demanda judicial, que li va sumir "en una gran frustració i contrarietat en el que suposava per a la seua obsessiva idea de procurar la relació exclusiva del seu fill" i va augmentar el seu "desequilibri emocional amb certa confusió mental", precisen els magistrats.