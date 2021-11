El Consell participarà en la manifestació del finançament encara que les intencions del Ministeri sonen "molt bé"

Així s'ha pronunciat Soler en declaracions als mitjans durant el ple de les Corts d'aquest divendres, on ha apuntat que "li consta" que el Govern manté la postura que va traslladar a Compromís d'ampliar els recursos en el nou model de finançament, tot i que que ha remarcat que aquest canvi encara no s'ha realitzat, per la qual cosa continuaran assistint a la manifestació.

El conseller espera que aquesta marxa siga "tan exitosa" com la de 2017. De fet, per a Soler, la idea que els valencians estan units per aquest canvi de model "ha d'arribar a tots els racons d'Espanya", per la qual cosa ha advocat per "molta pedagogia", ja que el mantindre l'estat del Benestar "només és factible amb un bon sistema de finançament autonòmic".

El titular d'Hisenda ha remarcat que hi haurà "més mitjans per al conjunt" el que "resol alguns problemes d'itinerari cap al nou sistema" ja que "desdramatitzarà el debat polític territorial" si hi ha més fons per a totes les autonomies. Per açò, creu que va pel "bon camí".

"Fa ja temps que anem pel camí que creiem que és el correcte per a aconseguir la suficiència i l'equitat, tots els passos van en eixa línia", per la qual cosa ha indicat que estan "molt contents". "Estem constatant que el Ministeri és el que té la posició més pròxima a nosaltres, una cosa que no ha passat ni en la història recent ni llunyana", ha indicat.