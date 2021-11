Oltra diu que els arrests d'El Campello "són casos puntuals" i destaca la "vocació" dels professionals del sector

Oltra s'ha pronunciat així en la roda de premsa oferida després del ple del Consell, preguntada per eixe cas i per la situació de la vivenda tutelada en la qual treballen els detinguts, dedicada a l'atenció a joves amb trastorn de l'espectre autista. La responsable autonòmica ha descartat parlar de les "informacions policials".

"Les anem a reservar, són una qüestió que està ara mateix la Fiscalia dirigint i el jutjat. Tampoc afigen gens de nou. Això és una actuació que s'ha fet, una intervenció de la Guàrdia Civil en un centre privat que està sostingut amb fons públics a través del concert" amb l'administració autonomia, ha indicat.

Després d'açò, la també portaveu del Consell ha volgut "deixar clar" que el succeït al Campello "són casos puntuals" i ha insistit que els professionals que exerceixen la seua tasca en residències d'aquest tipus tenen "vocació" i estan "qualificats".

Mónica Oltra ha explicat que ha parlat amb les famílies de les persones que viuen en eixe immoble i que se'ls ha oferit "un possible canvi de centre", però ha apuntat que aquests han preferit "que els seus familiars seguisquen en aquesta vivenda tutelada".

Així mateix, ha subratllat que se'ls ha assegurat que "l'atenció" als seus usuaris "no es veia afectada per les detencions" i ha manifestat que van acudir a l'immoble una representació de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives i de la seua inspecció.

Preguntada per la petició feta per la portaveu d'Igualtat del PP en Les Corts, Elena Bastidas, que ha reclamat la compareixença i la dimissió d'Oltra, aquesta última ha respost que Bastidas demana "tot els dies" la seua dimissió. "No és cap novetat quan es demanen dimissions per qualsevol cosa. No sé què demanarà si alguna vegada hi ha alguna cosa seriosa, que espere que no", ha agregat.

A continuació, la vicepresidenta ha assegurat que la diputada del PP "tindrà al seu abast tota la informació" que sol·licite respecte a la vivenda tutelada al Campello i ha afirmat que compareixerà en la Cambra autonòmica si així es vol. "Si volen que comparega, ho faré i ho explicaré", ha dit.

"L'important és que el sistema funcione, que se separe a aquestes persones i que als presumptes autors se'ls jutge pels possibles delictes que hagen pogut cometre", ha plantejat també.

Oltra ha recordat que la Fiscalia "ja estava investigant la qüestió perquè ja hi havia una denúncia d'una família. "A partir d'ací s'ha coordinat tot l'operatiu amb la Fiscalia i les Forces de Seguretat", ha afegit.

La consellera ha reiterat que en el seu departament s'ha augmentat el nombre d'inspectors i ha insistit que s'ha passat de set en 2015 a 34 en l'actualitat, al mateix temps que ha repetit que en la Llei d'Acompanyament dels pressupostos de la Generalitat es contempla augmentar més la inspecció i reduir la ràtio d'inspectors perquè hi haja un per cada 125.000 habitants.

INVESTIGACIÓ COMISSIÓ EUROPEA

D'altra banda, preguntada per si el succeït al Campello pot influir en la investigació de la Comissió Europea per casos d'abusos sexuals en centres de menors de la Comunitat Valenciana, Mónica Oltra ha considerat que no perquè "no té res a veure el tema".

"Entenc que no. No té res a veure, el tema de la Comissió de Peticions se circumscriu a centres d'infància i açò és una vivenda tutelada de majors. No sé què ha de fer la Comissió de Peticions ací, quan ja estàn actuant la Fiscalia i les Forces de Seguretat", ha exposat.