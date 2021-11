Díaz: "Los socialistas vamos con todo en nuestra apuesta por la salud pública, especialmente en el transporte sanitario"

En este sentido, ha continuado, "lejos de los incumplimientos del PP (que recordemos ni cumplía con los trabajadores porque ni si quiera cumplía con la ley de presupuestos -dejó sin ejecutar 200.000€ para mejorar el servicio de ambulancia en la zona de Arnedo y Nájera-) a través de la Sociedad Riojana de Cuidados Integrales vamos a dar cumplimiento a una demanda histórica de los trabajadores del transporte sanitario, a una reclamación continuada de los alcaldes y alcaldesas y algo exigido por derecho de la ciudadanía".

Con la creación de la Sociedad Riojana de Cuidados Integrales, se persiguen cinco grandes hitos: "mejorar la asistencia, el parque móvil, el material, la coordinación de los servicios y el respeto a los trabajadores y trabajadoras". Cinco grandes hitos que se resumen en uno solo: "seguir mejorando el servicio, claramente lesionado por la gestión del PP, que quitó y jamás repuso recursos en las Zonas Básicas de Salud, y el actual ejecutivo lo está demostrando ya: recuperando las ambulancias que quitó el PP y ahora a través de la creación de la empresa pública que optimizará la cobertura", ha dicho.

Díaz, en rueda de prensa, ha reconocido que "levantar 24 años de recortes y privatizaciones en el capítulo sanitario, y con una pandemia de por medio, cuesta. Pero más costaría no hacerlo, por eso los socialistas nos pasamos años denunciando, pero con la pandemia todos estamos ya asimilando, que sin una salud pública que nos proteja a todos y cada uno de nosotros no tenemos futuro como sociedad.

Y es que para el portavoz socialista "sin salud no hay nada más: literalmente nos va la vida en ello. Y los socialistas vamos con todo en nuestra apuesta decidida por la sanidad pública, y cumplimos en España y en La Rioja".

En cuanto Pedro Sánchez llegó a la Moncloa, "se recuperó la universalidad de nuestro sistema sanitario, por supuesto se acabó el copago farmacéutico y recientemente hemos aprobado un Anteproyecto de ley de equidad del Sistema Nacional de Salud que prioriza la gestión pública sobre todo lo demás".

Pero es que cuando Concha Andreu llegó al Gobierno de La Rioja, "nos pusimos mano a la obra para cambiar el maltrecho sistema sanitario que el PP nos había dejado, y cumplimos".

A modo de ejemplo, Díaz ha señalado que "cumplimos presupuestando". Este ejercicio por segundo año consecutivo, "contemplamos en la Ley de Presupuestos la inversión más alta en sanidad de la historia de nuestra Comunidad: 553 millones de euros".

También ha dicho que los socialistas "cumplimos reinternalizando prestaciones y servicios, para devolver a lo público lo que nunca debió salir de lo público como las operaciones de corazón a través de ese convenio con Navarra que es modélico, puntero y pionero en España; ya no hay derivación automática a la privada cuando hay un accidente de tráfico; nadie externo hace caja cuando dejas el coche en el aparcamiento del hospital"

Y también "hemos cumplimos creando nuevas plazas para profesional sanitario gracias a una Oferta Pública de Empleo que jamás se había visto en nuestra tierra; creando nuevas camas UCI para dejar de ser los últimos de España en camas por habitante; o creando nuevos servicios como las urgencias pediátricas en el Hospital San Pedro".

Y este "cambio de modelo" a la hora de tratar la salud de todos y todas, "solo se consigue a través de acciones decididas, concretas y determinadas"; y la creación de una sociedad pública para los cuidados integrales de nuestros ciudadanos en nuestra tierra "lo es". Y con ella también "cumplimos con nuestros socios de gobierno, con nuestro programa electoral, y desde luego cumplimos con todos los riojanos y riojanas que estaban hartos de que en La Rioja se hiciera negocio con la necesidad", ha dicho.

"Y vamos a empezar con el transporte sanitario, trabajando ya para integrar el servicio en lo público y a través de la sociedad, puesto que su externalización vence en el mes de abril de 2022".

Díaz ha recordado que la actual adjudicación del servicio del transporte sanitario se concedió por el PP en 2016 a una "empresa privada rozando la baja temeraria, con una rebaja cercana al millón de euros. Es decir: que se siguiera prestando el servicio, pero ahorrando un millón de euros. ¿Cómo es esto posible?", se ha preguntado. "Pues recortando en el número de ambulancias, rebajando de la calidad del servicio, e incumplimiendo con los trabajadores" se ha contestado.

Esta es la "continua receta a la que nos tenía acostumbrado el Partido Popular. Y con los socialistas esto se va a acabar gracias a la transparencia y garantías que ofrece una sociedad pública, que frente a lo opaco del control de todo lo estipulado en un pliego de contratación pasaremos a un acceso público a la gestión e información para todos los ciudadanos, empezando por el comité de empresa y también la oposición política encargada de controlar al gobierno", ha explicado.

Una recuperación justa "también significa acabar con la vista gorda que se hacía sobre el incumplimiento de los pliegos sanitarios que dejó por el camino a cientos de trabajadores precarizados, porque esto es lo que estaba pasando ahora: decenas de vehículos contratados pero parados, con la consiguiente merma de plantilla que provocaba demoras en las asistencias y sobrecarga de trabajo en los técnicos".

Para finalizar, ha señalado que "nuestro objetivo final con la sociedad pública es que nuestro transporte sanitario deje de ser muchas veces un servicio de paquetería -que es el que se ha había venido convirtiendo después de que en 1997 el PP privatizara este servicio- y pase a ser desde lo público, un auténtico servicio a la ciudadanía".

TRICIO

Preguntado por la posición del PSOE en el asunto de Tricio, Díaz ha recordado que "al no contar en el Ayuntamiento de Tricio con representación municipal, ya que los dos concejales independientes, que se presentaron en la lista del PSOE, fueron expulsados del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Tricio al no seguir las indicaciones de la dirección regional del PSOE La Rioja de no firmar ni apoyar la moción de censura, el PSOE está valorando personarse también en la causa".