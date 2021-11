El Consell inicia la caducidad de la ATE del Mestalla con el objetivo de que el estadio se acabe "lo antes posible"

Así lo ha anunciado este viernes la vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, tras el pleno del Consell que ha aprobado iniciar el expediente, después de que los departamentos de Territorio y Economía Sostenible limaran sus discrepancias y pactaran anoche 'in extremis' el texto aprobado hoy.

El texto plantea la resolución anticipada de la ATE, -tal y como el informe que la Abogacía de la Generalitat emitió en agosto señalaba que había que hacer ante los "incumplimientos" del promotor de sus obligaciones-, pero también otorga al Valencia CF un plazo de tres meses para presentar una plan fiable de que concluirá las obras y le da la oportunidad de mantener el planeamiento urbanístico.

Con este plazo de 90 días, el Consell quiere dejar claro que "se han agotado todas las vías posibles", ha subrayado Oltra. Asimismo, intenta evitar que el asunto llegue a los tribunales. "No conviene judicializar una cuestión que puede tardar décadas en resolverse", ha subrayado. "El esqueleto de hormigón (del nuevo estadio del Mestalla, a medio construir desde hace años a la entrada de Valencia por la CV-35) es intolerable y debe convertirse en un campo acabado. Eso es lo que al Consell le mueve", ha argumentado.

Eso sí, para que el Valencia CF pueda mantener el planeamiento, debe presentar en 90 días "avales y garantías tangibles, suficientes y serias" de que va a concluir la actuación, de manera que si finalmente se materializa el acuerdo entre La Liga y el fondo CVC Capital Partners que permitirá inyectar fondos al club, "se suscriba que ese dinero se va a utilizar para acabar el campo de fútbol", ha puntualizado Oltra.

Según la vicepresidenta, la ATE del Mestalla es todo un "galimatías jurídico", otro de los "empastres" que dejó el anterior gobierno del PP y que ahora el Gobierno del Botànic tiene que solventar. El hecho de que Política Territorial y Economía hayan presentado este viernes una "propuesta conjunta" permite "blindar" de cada al futuro cualquier confusión en cuanto a las competencias de un departamento o de otro.

Cabe recordar que hasta la fecha, ambos departamentos coincidían en no se podía conceder al Valencia CF su solicitud para prorrogar las obras cinco años, hasta 2030, pero discrepaban en torno a qué hacer con la ATE del Mestalla. Este mismo jueves, el conseller de Política Territorial, Arcadi España, mantenía su intención de llevar el inicio del expediente de resolución de la ATE al pleno, a pesar de no haber acuerdo para incluirlo en el orden del día, y argumentaba que era "por seguridad jurídica y para garantizar el cumplimiento de la ley".

En este sentido, defendía "hacer caso a lo que dice el informe de la Abogacía de la Generalitat". El citado informe, del pasado mes de agosto, señalaba que "la ley impone a la Administración un mandato imperativo, una obligación de actuar ante el incumplimiento de las condiciones impuestas en la ATE por su promotor", el Valencia Club de Fútbol, y planteaba dos opciones: declarar la caducidad de la ATE o acordar la sustitución del promotor.

Sin embargo, el conseller de Economía Sostenible, Rafa Climent, opinaba que "no es momento de caducar la ATE". Fuentes de este departamento aseguraban no entender que después de tantos años, no se pudiera "esperar tres semanas para ver cómo se concreta el pacto entre el fondo CVC Capital Partners y La Liga, que permitirá inyectar fondos al Valencia CF", algo que podría ser "una oportunidad para acabar de una vez por todas el estadio".

Con el texto aprobado este viernes se concitan ambas visiones. El objeto de este acuerdo es el inicio de las actuaciones conducentes a la declaración de caducidad del expediente de la ATE 'València Dinamiza' y ordenar al órgano competente la instrucción y tramitación del expediente de declaración de caducidad.

ANTECEDENTES

El proyecto València Dinamiza, promovido por el València C.F. S.A.D, fue declarado Actuación Territorial Estratégica por acuerdo del Gobierno valenciano, en la reunión celebrada el 29 de junio de 2012.

Los hitos temporales y los compromisos asumidos por el promotor se encuentran definidos en este acuerdo del Consell, así como en la Resolución de 19 de febrero de 2015, aprobatoria del Plan de Actuación Territorial Estratégica 'València Club de Fútbol' y en los convenios de colaboración subscritos entre el promotor y las administraciones implicadas.

Al "incumplir" el promotor estas obligaciones en lo que se refiere a plazos e hitos, la Ley 1/2012, de 10 de mayo, de la Generalitat establece la sustitución del promotor o la declaración de caducidad que comporta la resolución anticipada de la ATE. Según un informe de la Abogacía General de la Generalitat, al resultar "inviable" la sustitución del promotor se tiene que proceder a la caducidad de la actuación con las consecuencias que esto comporta.