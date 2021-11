Habitatge fomenta la redacció de més d'1.100 informes d'avaluació d'edificis

Tots els edificis d'habitatges amb més de 50 anys han de tindre aquest informe tal com estableix el decret de (IEEV.CV) i, en conseqüència, urgeix consolidar la seua implantació, segons ha assegurat el director general de Qualitat i Rehabilitació, Alberto Rubio. Per açò, ha explicat que en 2021 s'han iniciat les notificacions oportunes a aquells propietaris que estan incomplint aquesta obligació, i al llarg de 2022 està previst "intensificar-les".

Per províncies, a Alacant s'han concedit 181 sol·licituds per un valor de 84.554,20 euros; a Castelló s'han concedit 40, per import de 17.491,85 euros i a València, 924 per 474.883,76 euros.

El director general ha assenyalat que, en línia amb les recomanacions establides en la Unió Europea i amb el convenciment que la "reutilització" del parc construït és la via "més eficient" de promocionar la sostenibilitat en l'àmbit residencial, el diagnòstic del parc construït de vivendes adquireix una "rellevància cabdal".

En concret aquest diagnòstic analitza tres aspectes: el seu grau de compliment de l'accessibilitat universal, el seu nivell d'eficiència energètica i el seu estat de conservació. Amb l'objectiu de seguir aprofundint en aquest procés i a fi de potenciar la difusió i conscienciació, es portaran accions per a compliment de la redacció en coordinació amb el Col·legi Oficial d'Arquitectes de la Comunitat Valenciana i el Col·legi Oficial d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de València.

En aquest sentit, s'ha constituït un registre de tècnics especialitzats en la redacció d'informe d'avaluació de l'edifici i s'ha programat un paquet formatiu, a través de l'Institut Valencià de l'Edificació.