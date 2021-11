PP pide la devolución de unos Presupuestos "irreales" y "no suficientemente inversores"

Además, para los populares, el Gobierno, con estas cuentas, "no acaba de entender" que la economía regional sigue padeciendo los efectos de la pandemia y mantiene los impuestos en los que tiene competencias -que ni suben ni bajan- en "niveles altísimos".

También ha censurado que son unas cuentas que el Gobierno ha presentado "sin diálogo" con los grupos de la Cámara y que, por lo tanto, tiene "voluntad de imponer" al Parlamento y al conjunto de la sociedad cántabra.

"No es el presupuesto que Cantabria necesita, es un presupuesto que se ha hecho de espaldas a la realidad y es un presupuesto que se ha hecho de espaldas a Cantabria", ha resumido el portavoz del grupo parlamentario popular, Íñigo Fernández, tras registrar en el Parlamento las enmiendas a la totalidad del grupo popular, junto a la secretaria autonómica de su partido y también parlamentaria, María José González Revuelta.

Las enmiendas a la totalidad del PP y el resto de grupos parlamentarios se debatirán en Pleno el 26 de noviembre, a partir de las 10.00 horas, si bien, dada la mayoría absoluta que suman PRC y PSOE, grupos que sustentan al Ejecutivo en la Cámara.

En la enmienda a los Presupuestos, el PP sostiene que, en un contexto en el que "no han desaparecido todos los impactos de la pandemia del COVID-19 y en el que las "turbulencias" económicas están generando una "ralentización" del crecimiento y el empleo, los Presupuestos deberían ser "verdaderamente expansivos" y "dinamizadores" del bienestar de la región, pero, en su opinión, no lo son.

"2022 es un ejercicio presupuestario clave, en el que Cantabria debe ser proactiva y valiente, no seguidista e inercial, en la adopción de soluciones", ha defendido el PP.

Los populares han insistido en que los Presupuestos elaborados por el bipartito PRC-PSOE se "sustentan sobre un cuadro macroeconómico absolutamente ficticio, que contienen unas proyecciones de crecimiento que superan en demasiados puntos a la media del consenso de los analistas", algo que, según han advertido, podría hacer que los ingresos estimados se "alejen muy significativamente de los que van a ser reales" y también que "las necesidades de impulso a la economía y el empleo serán mayores de lo previsto".

Por ello, consideran que determinados programas de gasto de promoción económica deberían incrementarse, o bien, complementariamente, se debería, "mediante la oportuna reforma fiscal, reducir la presión sobre los contribuyentes" para que éstos puedan destinar esos recursos liberados al consumo y a la inversión.

Por otra parte, sostienen que los Presupuestos del Gobierno para 2022 no son "lo suficientemente expansivos ni hacen un uso sensible de la flexibilidad europea"; "no atienden correctamente el nuevo escenario de inflación alta", y no aprovechan los recursos públicos "como tractores de una recuperación más rápida e inclusiva".

En cuanto a las inversiones, desde el PP han indicado que solo crecen aquellas que "se apoyan en fondos provenientes de la UE". "Un Presupuesto que tenía que ser inversor, que tenía que tener una vocación decidida de hacer circular los recursos y el dinero en la economía con el fin de reactivarla no contiene esto", ha apostillado Íñigo Fernández.

Además, el popular ha señalado que, "por experiencia", se sabe que el Gobierno PRC-PSOE "suele presupuestar las inversiones al alza y luego no las cumple". Como ejemplo, ha indicado que el Presupuesto de 2021, a 30 de septiembre, "solo se había ejecutado el 36% de las inversiones previstas, esto es uno de cada 3 euros".

También ha mantenido que el Presupuesto "no resuelve los problemas estructurales", a su juicio, existentes, en la financiación de la sanidad, educación y las políticas sociales. "Sigue arrastrando esos mismos problemas año tras año", ha advertido el portavoz popular.

Por otra parte, el PP considera que se trata de unas cuentas que "arrastran los mismos vicios de siempre" en relación a las empresas públicas, dedicando una parte importante de lo presupuestado a financiar su "déficit".

Por todo ello, el grupo popular considera que los Presupuestos deben ser devueltos al Gobierno "para una seria reevaluación y reprogramación de objetivos sectoriales e instrumentos si es que de verdad se pretende ayudar a la sociedad de Cantabria ante un ejercicio 2022 que se presenta con una excepcional complejidad económica y social".

ENMIENDA A 'LEY DE ACOMPAÑAMIENTO'

Y en la enmienda a la totalidad a la denominada 'ley de acompañamiento' (Ley de Medidas Fiscales y Administrativas) para 2022, y concretamente en lo relativo a los impuestos, desde el PP han lamentado que, en contra de las "bajadas fiscales" en otros territorios, Cantabria "no ha adoptado en los últimos años ninguna política activa" en esta materia que permita ayudar a las familias y mejorar la inversión productiva y la competitividad del tejido empresarial.

"Si queremos potenciar el empleo y ayudar a crecer a la economía en el medio y largo plazo, Cantabria no puede permitirse mantener la actual presión fiscal", ha opinado el PP.

Considera que "el mantenimiento de una presión fiscal alta no hace sino perjudicar a la competitividad" de las empresas, pudiendo favorecer la deslocalización de éstas a otras comunidades autónomas.

"Para este Gobierno nunca es el momento de bajar impuestos, y siempre encuentra una excusa para no hacerlo, da igual cuál sea la situación económica en la que nos encontremos", ha censurado.

En la enmienda, el PP ha defendido su propuesta de una rebaja impositiva, reduciendo la carga fiscal que soportan familias y empresas.