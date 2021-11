Concentración ante Salud para exigir la "apertura inmediata" de la ampliación del ambulatorio de San Juan

En una nota de prensa remitida por el PSOE de Sevilla, el alcalde sanjuenero ha lamentado que "185 días llevan los vecinos reclamándole a la Junta de Andalucía la apertura urgente de unas instalaciones que hacen mucha falta en el municipio", al tiempo que ha lamentado la carta "ambigua" que hace unos días recibió el Ayuntamiento de la Delegación Provincial de Salud y Familias, en la que "no se especifica fecha alguna de la apertura de las obras". "Nos habla la delegada de Salud de un expediente de suministro, pero no aclara si va a estar listo todo el instrumental necesario. No estamos hablando solo de mesas y sillas", ha afirmado.

Fernando Zamora ha explicado que la ampliación del centro de salud supondrá "más espacio para una Atención Primaria que está desbordada en el pueblo, con 22.000 habitantes que han sufrido además recortes en el servicio de pediatría". La ampliación del centro de salud de Nuestra Señora de La Paz es un espacio "polivalente, con nuevos servicios como radiología, rehabilitación, fisioterapia, cirugía menor, y hasta cuatro nuevas consultas", ha apostillado el alcalde.