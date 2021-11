Intersindical Valenciana convoca nova vaga de personal interí per al 30 de novembre

La decisió es va adoptar en una assemblea celebrada aquest dimecres, en la qual també es va acordar que el 23 de novembre es duguen a terme concentracions en els centres de treball per a exigir que el projecte de llei garantisca la consolidació del personal interí.

El sindicat assenyala en un comunicat que la passada setmana es van fer públiques les esmenes que aquests partits van acordar i que van transaccionar les presentades en la Comissió de Funció Pública del Congrés dels Diputats.

Intersindical assegura que aquestes esmenes no consoliden el personal interí i temporal amb cinc anys d'antiguitat mitjançant un concurs de mèrits. "Les esmenes no parlen de persones sinó de les places que es poden oferir al concurs de mèrits, que són les existents des d'abans de l'1 de gener de 2016, és a dir, les existents des de fa més de cinc anys, però no a les persones que ocupen aquestes places", exposa el sindicat.

A més, el concurs de mèrits no es restringeix per al personal temporal i interí, sinó que "és de lliure concurrència, per tant, no es pot afirmar, amb la categoria amb la qual s'ha afirmat, que es consolidarà el personal interí, ja que també podrà accedir al concurs qualsevol persona que complisca els requisits de participació".

A més, subratlla que es manté el cessament del personal interí amb tres anys d'ocupació d'una plaça, "fet que castiga a les persones i no a l'administració, que és la que està incomplint la seua pròpia normativa al no haver convocat els processos selectius en el moment corresponent, que és als dos anys de l'existència de les places, fet que ha generat els alts índexs d'abús de temporalitat actuals".

La solució, per tant, per a Iv, "ha de passar per consolidar aquest personal amb un concurs de mèrits restringit per als interins, en el qual s'han d'oferir totes les places que aquest col·lectiu està ocupant des de fa almenys tres anys". La resta de places, aquelles que s'han generat els últims tres anys, que s'ofereixen per lliure concurrència a les persones que, legítimament, volen accedir a la funció pública".