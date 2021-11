PortCastelló inverteix 60.000€ a adequar l'espai del Moll de Costa per a impulsar-lo com a zona d'oci

L'Autoritat Portuària de Castelló ha realitzat diverses actuacions d'adequació de l'espai del Moll de Costa per a impulsar-lo com a zona d'oci amb una inversió de 60.000 euros.

D'una banda, s'ha actuat sobre la zona de jocs infantils mitjançant la renovació de engrunsadores i la posada a punt del tobogan tradicional. Aquesta actuació incorpora un moll inclusiu adaptat. D'altra banda, s'ha renovat el mural ceràmic del Joc de l'Oca que commemora la història i costums del port.

Aquestes actuacions tenen com objecte principal la millora de la seguretat, i per açò s'ha substituït el paviment existent per un absorbidor d'impactes, tant en el sòl ocupat per tobogan i molls com en el perímetre del mural ceràmic.

Els treballs tenen com a objectiu impulsar el Moll de Costa com a zona d'oci segura i atractiva. El president de l'Autoritat Portuària, Rafa Simó, ha destacat el compromís de l'entitat amb la integració amb el seu entorn i la importància de posar en valor aquest enclavament com a atractiu turístic i per a activitats que acosten el port a la societat.

Aquestes millores se sumen a unes altres que s'han vingut escometent, com la construcció de les condícies a la plaça del Mar, l'obertura de la plaça de Sète, reordenació dels pàrquings d'entrada al moll, col·locació de jardineres, eliminació del canal d'aigua en l'entrada de l'edifici Moruno i l'ampliació dels accessos per als vianants a la plaça del Mar i de Sète des de l'Avinguda de Hermanos Bou, entre unes altres.