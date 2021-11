Investigadores de la Pablo de Olavide analizan cómo interactúan las plantas con sus polinizadores

Los investigadores de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) Eduardo Narbona y Marisa Buide, junto a investigadores de la Universidad de Sevilla (US), han realizado un estudio, publicado en la revista internacional 'Frontiers in Ecology and Evolution', cuyo objetivo ha sido el de comprobar si los polinizadores perciben de forma diferencial los colores de las flores producidos por los distintos grupos de pigmentos.