ITI, Multiscan i UPV participen en un experiment per a millorar la productivitat en el processament d'aliments

Segons ha informat el centre tecnològic en un comunicat, aquestes pèrdues "impacten negativament en les cadenes agroalimentàries, en provocar pèrdues econòmiques, disminuir el retorn de les inversions, reduir la disponibilitat d'aliments i la seua qualitat", en un sector, l'agroalimentari, que és "pilar essencial de l'economia espanyola".

L''Observatori de Caixamar sobre el sector agroalimentari espanyol en el context europeu' revela que el sector destaca per la seua productivitat, un 38 per cent superior a la mitjana de la UE-27, i per l'avanç de les exportacions, que en 2020 van registrar un màxim històric de vendes amb 54.840 milions d'euros.

Les dades posen de manifest la seua importància com a sector estratègic, però "pot millorar la productivitat, eficiència i beneficis econòmics gràcies a la tecnologia", ha assenyalat l'ITI, centre tecnològic especialitzat en TIC, que està treballant en un experiment, en el marc del projecte DIH4CPS, per a millorar la productivitat en el processament de productes agroalimentaris mitjançant la implementació de sistemes ciberfísics i reconeixement d'imatges.

L'objectiu és desenvolupar "processos personalitzats" d'"alt valor" en la manipulació aquests productes. Per a açò, l'experiment compta amb Multiscan, empresa de fabricació d'equips de visió artificial per a la selecció i inspecció de fruites i hortalisses; la Universitat Politècnica de València (UPV), com a coordinador de l'HUB-4-MANUVAL DIH especialitzat en robòtica i sistemes MES (en concret en el projecte participa el CIGIP- Centre d'Investigació en Gestió i Enginyeria de Producció- amb àmplia experiència investigadora en sistemes MES). ITI aporta la seua experiència i coneixements en Intel·ligència Artificial i Big Data Analytics.

La solució final aconseguirà mostrar quan i com ocorren les pèrdues en el procés de selecció, la qual cosa permetrà "minimitzar els costos i optimitzar el rendiment dels recursos (maquinària, mà d'obra, matèries primeres, energia, manteniment)", ha apuntat l'ITI.

TOMACA CHERRY

Per a aconseguir-ho, els experts implementaran el know-how de sistemes ciberfísics (CPS en les seues sigles en anglés) i la tecnologia de reconeixement d'imatges en una empresa dedicada al desenvolupament de màquines per a inspeccions de productes agroalimentaris, prenent com a objecte d'estudi el processament de tomaca Cherry en un primer moment, però adaptable a la classificació i selecció, sobre la base de qualitat, de qualsevol altre fruit.

"Els sistemes ciberfísics fan possible que els sistemes informàtics o dispositius electrònics interactuen amb sistemes físics reals fent ús de les comunicacions", ha explicat el responsable del projecte en ITI, Joan Escamilla, qui ha afegit que es tracta de sistemes "amb els quals convivim en el nostre dia a dia i que prenen forma a través de smartphones, sistemes domotics, o electrodomèstics i que ara, han arribat al sector alimentari".

El major repte que planteja l'experiment és demostrar "la seua fiabilitat, seguretat i robustesa en totes les seues possibles situacions i en temps real i el desenvolupament de models predictius que faciliten el manteniment de les màquines".

Els últims avanços en aquesta part de l'experiment s'han centrat en la preparació de les dades i la identificació de les variables rellevants, desenvolupament i entrenament de models i la creació d'un pilot que execute aquests models i permeta consultar l'estat actual de la màquina, així com una puntuació de risc instantània i el temps estimat fins a la fallada.

DIH4CPS és un projecte europeu que el seu objectiu se centra a ajudar a les empreses a superar les barreres d'innovació en interoperabilitat dels sistemes ciberfísics i posicionar a Europa com a líder mundial.