Los presupuestos inician su andadura en Corts: Soler pide el voto para las cuentas de la "normalidad post-pandémica"

En su intervención, Soler ha remarcado el "consenso y el acuerdo" que considera que han suscitado en el Consell, y ha indicado que los presupuestos son "los más importantes y necesarios que se han traído nunca a Les Corts, dado que en un momento de histórica adversidad hemos conseguido convertirlos en un instrumento para la necesaria recuperación económica, social y moral de la Comunitat".

Así, ha incidido en que "son unos presupuestos históricos para un momento también histórico, que ponen al servicio de los ciudadanos y ciudadanas todos los recursos y líneas necesarias para superar juntos la pandemia" tal y como demuestra el incremento hasta los 20.703 millones de euros (un 8'8% más) del gasto no financiero o gasto real, gracias en parte a la llegada de los fondos europeos, de los cuales la Generalitat contará con cerca de 1.800 millones.

"Tenemos la mano tendida a todos los diputados y diputadas para que mejoren todavía más estas cuentas a través de sus enmiendas, pero deben salir adelante porque nacen con la vocación de reforzar todavía más nuestro escudo social y, por supuesto, porque permiten a nuestro tejido productivo aprovechar la recuperación como una oportunidad de crecimiento y de transformación basada en una mayor competitividad, productividad, digitalización, así como en la innovación y la ciencia " ha apuntado el responsable de Hacienda.

Para Soler, "este presupuesto mantiene el firme compromiso que este gobierno le hizo a los valencianos y valencianas de superar juntos la pandemia y que la salida no fuera ni a dobles velocidades ni dejando a nadie atrás", ha apuntado el conseller tras asegurar que las cifras "récord" de gastos social que contemplan y que se elevan hasta los 17.300 millones de euros no buscan sino "conseguir que la vida después de la pandemia sea notablemente mejor que la que dejamos en 2019, con menos desigualdades y sin brechas sociales y en ese objetivo no puede estar nadie en contra".

"RIGUROSIDAD Y REIVINDICACIÓN"

Durante su intervención Soler también ha incidido en que las cuentas "abordan la recuperación económica y el mantenimiento del escudo social desde la rigurosidad y la reivindicación, para no mermar las oportunidades de futuro de cinco millones de valencianos y valencianas" y ha reiterado la necesidad de atender "desde la responsabilidad las necesidades territoriales y de inversión de todas nuestras provincias y comarcas".

Así, el conseller ha vuelto a reiterar desde la tribuna "una reforma del sistema de financiación urgente e inaplazable que garantice la suficiencia y equidad a nuestra Comunitat", así como el mantenimiento de los fondos extraordinarios "que permitan financiar el refuerzo del escudo social que hemos consolidado como consecuencia de la pandemia, especialmente en un incremento de personal sanitario, socio-sanitario y educativo".

"La alternativa no puede ser nunca desmantelar servicios públicos básicos y renunciar al gasto social como se hizo en la crisis de 2008, porque nos convertiríamos en una sociedad vulnerable ante la mayor crisis sanitaria de la historia. Sin un incremento de gastos social no superaremos la pandemia ni habrá futuro", ha reiterado Soler antes de detallar las principales líneas de actuación de cada departamento y de calificar como "imprescindibles" los cerca de 47,4 millones de euros diarios que el Consell destinará cada día a Sanidad, Educación, Servicios Sociales, Empleo y Vivienda.

Para finalizar su intervención Vicent Soler ha pedido "colaboración y apoyo" a las cuentas de 2022, que al igual que las de 2021 "buscan mejorar la vida a los valencianos". Así, el conseller ha recodado que gracias al presupuesto de Sanidad de 2021 "que algunos calificaron de ficticio", 4 millones de valencianos y valencianas han recibido ya la pauta completa de vacunación.

Asimismo, las políticas de ayuda a los sectores productivas recogidas en las cuentas de 2021 han contribuido a que" dejemos atrás las cifras récord en ERTEs y que hoy día haya ya más personas trabajando en nuestra autonomía que antes de la pandemia".