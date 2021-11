L'OCU denuncia la falta d'electrolineres en les carreteres de la Comunitat Valenciana

Així mateix, assenyala en un comunicat que la quantitat d'electrolineres en els municipis de la Comunitat Valenciana és també "limitada" en punts de càrrega ràpida o semi ràpida i "no sempre funcionen".

Segons l'organització, els ajuntaments, les diputacions i la comunitat autònoma "han de fer tot el possible per a facilitar la tramitació de llicències per a instal·lar punts de càrrega d'almenys 43 kW" perquè "a malgrat les últimes pujades del preu de la llum, el cotxe elèctric segueix eixint a compte" i el seu preu s'amortitza "en quatre anys davant d'un cotxe similar amb motor de gasolina".

No obstant açò, l'OCU assenyala que aquesta falta d'electrolineres "lamentablement, no és un problema exclusiu de la regió" ja que, segons l'Associació Europea de Fabricants d'Automòbils (ACEA), a Espanya només hi ha 1,3 punts de recarrega ràpida o semi ràpida per cada 100 quilòmetres de carreteres, tres vegades menys que a França i deu vegades menys que a Portugal.

OCU recorda la necessitat que les electrolineres tinguen endolls amb una potència que permeta una recarrega "acceptable" en un termini "breu" de temps. Per exemple, en mitja hora, un punt de càrrega ràpida (d'almenys 43 kW) permet recarregar la bateria per a recórrer 250 km, mentre que un de càrrega semi ràpida (almenys 22 kW) recarregarien la bateria per a seguir 100 km més.

La falta de punts d'ús públic de recarrega ràpida o semi ràpida també és habitual en les ciutats, on es reparteixen per aparcaments, gasolineres, hotels, centres comercials o concessionaris de cotxes, entre uns altres.

Segons Electromaps, a Alacant, Castelló i València amb prou faenes ho són la meitat i no tots funcionen. "A més, manquen d'aquest tipus d'electrolineres de càrrega ràpida o semi ràpida poblacions importants com Benicarló, Bunyol, Borriana, la Vall d'Uixó, el Pilar de la Foradada, Puçol, Sant Fulgenci o Silla", apunta en el comunicat.

La Delegació d'OCU a València vol reunir-se amb la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica per a tractar el problema i subratlla que les companyies elèctriques critiquen que les autoritzacions necessàries, especialment les municipals, "estan tardant fins el 12 mesos a tramitar-se (24 mesos quan són de recarrega ràpida), quan la instal·lació d'un punt de recarrega amb prou faenes porta dos setmanes".