Puig enviarà al TSJCV el passaport Covid

El president de la Generalitat, Ximo Puig, confia que la pròxima setmana hi haurà una solució per a la implantació del passaport Covid en «alguns espais» de la Comunitat Valenciana, als quals no podran accedir les persones que no estiguen vacunades. «La nostra voluntat és que no hi haja restriccions i actuar amb tots els instruments que tenim», va assegurar ahir Puig, que va defensar l'aplicació del passaport Covid per a donar la «màxima seguretat» en espais on hi ha poca ventilació o més contacte sense mascareta.

De moment, va avançar que la Conselleria de Sanitat està buscant la millor solució tècnica per a «no caure en cap contradicció jurídica». En eixe sentit, va dir que durant aquesta setmana es treballarà per a «ajustar bé» els espais en els quals es demanarà el certificat de vacunació per a poder entrar i per a definir els paràmetres que permeten que el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) l'autoritze, com el termini de vigència i els espais concrets d'aplicació.

El president va assenyalar que Salut Pública està treballant ja en l'informe que sustentarà la petició que la Generalitat plantejarà al TSJCV, i va considerar que la pròxima setmana es podrà donar ja «una via d'eixida» al certificat Covid.

També s'està estudiant «el seguiment i la tecnologia necessària» per a facilitar a tots els llocs on es vaja a limitar l'accés que el puguen fer efectiu, va explicar Puig, qui va precisar que es treballa ara a «arredonir» els espais en els quals s'aplicarà, que seran «els que els tècnics aconsellen», encara que figuraran aquells en els quals hi ha «més facilitat de contacte sense mascareta i hi ha poca ventilació».

Puig va insistir que volen fer passos que siguen «ferms» i no tindre després problemes jurídics, com ha ocorregut en algunes comunitats autònomes el TSJ de les quals han «tirat arrere» aquest passaport Covid, per la qual cosa aquesta decisió s'ha de prendre «amb el major manteniment i suport jurídic», per a no generar després «més problemes a la ciutadania dels necessaris».

En qualsevol cas, Puig va subratllar que l'única cosa que pot confirmar de moment «amb tota claredat» és que hi haurà espais on «els no vacunats no entraran». Així, va demanar als més de 400.000 valencians que encara no s'han vacunat que «facen un pas avant a favor de la seua vida, de la seua família i de tota la societat» i es vacunen.

També va recordar a la població que cal continuar usant la mascareta i mantindre «tota la ventilació possible a pesar que les temperatures són més complicades». «Cal airejar perquè és un element fonamental», va constatar.

Per part seua, la consellera de Sanitat, Ana Barceló, també va apostar pel passaport Covid com a mesura menys dràstica que tornar a aplicar restriccions: «O anem a restriccions o podríem anar a una altra solució, com és la del passaport, però com va dir el president, les restriccions són dures i portem molt de temps amb elles».

Barceló va explicar que la Generalitat ja s'ha reunit amb els sectors de l'oci nocturn, comerç i grans superfícies, i que també preveu fer-ho amb la restauració, per a estudiar la implantació del passaport. «Estem veient en quins espais, si s'aprovara, hauria d'implantar-se», va dir.

Deu CCAA el volen implantar

A més de la Comunitat, Aragó, Canàries, Múrcia, País Basc, Catalunya, Navarra, Castella i Lleó, Andalusia i Galícia també han fet públic el seu desig d'implantar el passaport Covid. Algunes insisteixen al Govern que hauria de regular-lo a nivell nacional.