Sandra Pica y Tom Brusse se vuelven a ver en 'Secret Story': "Tengo pruebas de que Julen está haciendo un montaje"

Este jueves 18 de noviembre, Telecinco emitió una nueva entrega de Secret Story: la casa de los secretos. La gala, presentada por Carlos Sobera ante la baja de Jorge Javier Vázquez, fue la última de Isabel Rábago como concursante, pues la audiencia decidió salvar a Cristina Porta.

Los concursantes llevan dos semanas sin superar las pruebas, por lo que el hambre aprieta y el programa intentó solucionar esto con un desafío: los participantes recibirían estímulos del exterior y, para recibir recompensas culinarias, tenían que ignorarlos.

El reto fue un fracaso, pues algunos de esos estímulos fueron las mascotas de los concursantes, algo ante lo que estos no pudieron mantener el control. Distinto fue el caso de Sandra Pica, que se encontró con su exnovio, Tom Brusse, pocos días después de afirmar que tenía una conversación pendiente con él.

La catalana aguantó con estoicismo y no abrió la boca ante las provocaciones del francés, que llegó a decirle que su madre, Sonia, le odiaba. Sin embargo, esto cambió cuando Julen De la Guerra, novio actual de Pica, se incorporó a la escena y, sin pensarlo, saludó a Brusse, haciendo que la catalana perdiera el desafío.

El reencuentro de ex más surrealista del mundo lo acaban de protagonizar Sandra y Tom Brusse 😂 #SecretGala10 pic.twitter.com/smhkFZmyFz — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) November 18, 2021

Entonces, Pica le pidió explicaciones a Brusse sobre sus provocaciones y la expareja terminó discutiendo. El francés aseguró que tenía pruebas de que De la Guerra se había acercado a Pica como parte de un montaje para ganar protagonismo y que el joven, al que llamó "mueble de Ikea", apagaba el concurso de Sandra, pues ambos estaban "demasiado pegados".

"Se cree el ladrón que todos son de su condición, pero por suerte no es así, porque tú sí que te has acercado a personas por interés. Lo único por lo que me alegro de no haberte dejado antes es por haber conocido a Julen", contraatacó Pica, muy molesta.