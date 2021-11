Jorge Ponce, en ‘La Resistencia’: “Ahora llamo Farlopa a mi hija porque no me deja dormir”

Jorge Ponce lleva toda la semana relatando a los espectadores de La Resistencia los problemas de sueño que tiene con su hija: "Estoy fatal, he dormido 9 horas en tres días", le contó el lunes a Broncano.

Y este jueves quisieron solucionar su problema. El colaborador apareció en una camilla lleno de electrodos: "Hoy he dormido 4 horas y todo gracias a mi hija, que ahora la llamo Farlopa", afirmó Ponce.

"Me produce el mismo efecto: No duermo, me está destruyendo la vida, pero me lo paso bien a ratos...", admitió. "Tenemos a un enfermero especialista en trastornos del sueño para medirme las diferentes fases", comentó.

A Jorge hoy le pagan por DORMIR.



"Voy a cobrar dinero por dormir, eso lo ha conseguido muy poca gente, algún senador...", explicó el colaborador con una gran sonrisa en la cara antes de dormirse durante el programa.

Una buena idea para dormir es recurrir a músicas agradables y relajantes como la inolvidable tonada del NIÑO CORNETA.

Ponce logró conciliar el sueño, pero una vez acabada la entrevista con las invitadas del día, Las Ninyas del Corro, Grison fue el encargado de despertarle a golpe de guitarra: "¡Me he dormido!", exclamó, celebrando cada minuto con los ojos cerrados.