Tu horóscopo diario: viernes 19 de noviembre de 2021

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el viernes 19 de noviembre de 2021. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Debes reorganizarte para hacer esa nueva actividad que te gusta tanto y que te va a proporcionar una nueva ilusión y energía en la que desarrollarte muy positivamente. Hazlo con orden y sin nervios. Conseguirás que todo funcione bien.

Tauro

Luna llena en tu signo hoy, lo que significa que vas a controlar muy bien los temas que tengan relación con lo intelectual, con la mente, con el conocimiento de cualquier clase. En eso tendrás gran inspiración y en eso debes centrarte ahora.

Géminis

Quizá debes de tomar una decisión importante respecto a un hijo, y en ese sentido va a imperar en ti la generosidad, incluso si tienes que renunciar a algún capricho o dudas de la conveniencia del asunto. Lo primero será él o ella.

Cáncer

No te gusta demasiado saltarte las reglas y hoy debes de tener claro que es mejor no hacerlo si alguien se empeña en ello simplemente por divertirse. Hay límites que no te apetece saltar y en eso vas a llevar toda la razón. Explícalo alto y claro.

Leo

Hoy vas a sentir ligereza espiritual y podrás sonreír porque hay una persona que te hará pasar unas horas muy agradables y distendidas y te va a sentar de maravilla para reponer energías mentales. Te hace mucha falta alejarte de problemas y tensiones.

Virgo

Buscas hoy descansar de todo lo que profesionalmente te ha supuesto esta semana que quizá haya sido bastante intensa mentalmente. Lo que más te conviene es un plan relajado, sin estrés ni horarios fijados. No vayas corriendo a ninguna parte.

Libra

Hoy estarás muy pendiente de las redes sociales, ya que desde ellas te llega algo que esperabas hace tiempo y que te hace sentir bien. Pero ten cuidado cuando te enfrentes al mundo real, no será lo mismo. Eso es algo que debes tener muy presente.

Escorpio

No descartes que esta noche tengas que hacer un recibimiento improvisado ya que alguien se va a presentar en tu casa de repente. Aunque al principio no te apetecerá, después te sentirás muy bien en esa compañía e incluso te reirás.

Sagitario

No te des por aludido o aludida si alguien no te comunica o te encarga un asunto profesional y sí lo hace con otro compañero. Tu sabes bien cuáles son tus méritos y debes pensar en cómo lucirlos mejor. Quizá el problema esté ahí.

Capricornio

Vas a aprovechar al máximo un viaje y el fin de semana, y quizá ya has empezado a hacerlo al prepararlo. Tienes la oportunidad de darte una vuelta, oxigenarte y disfrutar de los paisajes otoñales. Será una ocasión de hablar de todo.

Acuario

Si estás en una reunión o una cena, con un grupo en el que hay una persona que no te cae demasiado bien, intenta disimular un poco. No hace falta que hagas ver que no te interesa lo más mínimo. Ten habilidad y procura mostrarte amable.

Piscis

A veces caes en cierto grado de escepticismo porque ves que hay temas complejos de arreglar y que no está en tus manos hacerlo. Es hora de que asumas eso, que no todo puede arreglarse. Tu haz lo que debas y deja que todo fluya por su cauce.