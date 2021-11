Andalucía prevé empezar la vacunación infantil a mediados de diciembre

El consejero de Salud aseguró este jueves que la población infantil se pondrá "sus dosis pertinentes" y confió en que "sobre mediados de diciembre" se pueda empezar ya a administrar a los menores, una vez que lo apruebe la Agencia Europea del Medicamento (EMA por sus siglas en inglés), que "está tardando más de la cuenta" y "debería agilizarlo".

Precisamente este jueves, el jefe de Estrategia de Amenazas Sanitarias Biológicas y Vacunas de la EMA), Marco Cavaleri, avanzó que la previsión es que la revisión de la vacuna de Pfizer en niños de 5 a 11 años podría concluir "a finales de la próxima semana".

Estas vacunas, explicó el consejero andaluz, "vienen ya con dosis individuales, de una tercera parte de la que se ponen los adultos".

Una vez que lleguen las vacunas para esta población, "empezaremos a ponerlas", continuó el titular de Salud, quien señaló que "si nos pilla en la época en que no hay clase, nos va a entorpecer un poco porque no podremos sumar el tema de vacunarlos en los colegios, que era óptimo". En este sentido, agregó que si la vacuna llega durante la segunda quincena del próximo mes se "complica", puesto que comienzan las vacaciones de Navidad y la vuelta a las aulas no se producirá hasta el 10 de enero.

En todo caso, "habrá que hacer un esfuerzo por parte de Atención Primaria y empezar a vacunar a la mayor brevedad posible", ya que "la mejor vacuna es la puesta".