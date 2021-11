Grecia pide a Bruselas limitar a siete meses la validez del 'pasaporte Covid' a los mayores de 60 años sin tercera dosis

El 'pasaporte Covid' gana bazas para convertirse, junto con la vacuna, en el remedio para evitar la sexta ola en España o para minimizar sus ya graves efectos en otros países europeos, pero no puede ser válido para siempre, al menos para la población más mayor y más expuesta al virus por motivo de edad. Así lo considera Grecia, que acaba de pedir a la Comisión Europea que introduzca en el reglamento del Certificado Covid de la UE una fecha de caducidad, de manera que no sea válido más allá de siete meses desde la segunda dosis para la población mayor de 60 años que no haya recibido un tercer pinchazo de la vacuna.

El primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, ha anunciado que pedirá este cambio a la Comisión Europea, que precisamente se comprometió con el Parlamento Europeo a hacer una revisión del funcionamiento del 'pasaporte Covid' seis meses de su entrada en vigor. Esta se produjo el 1 de julio, de manera que el plazo expirará a finales de diciembre.

"La ciencia nos advierte que con el tiempo las defensas de nuestro cuerpo decaen. Por tanto, la dosis de refuerzo se vuelve decisiva", afirmó Mitsotakis, que añadió que con este cambio se busca evitar cualquier "grieta" en el muro de inmunidad que se está construyendo en el continente. Aunque es propuesta del Gobierno griego, tendrá un evidente efecto también en España si finalmente es acogida por la Comisión. A grandes rasgos, serviría para animar a los mayores de 60 años a inocularse la dosis de refuerzo. En Grecia ya está establecido así, mientras que en España de momento solo está prescrita para los mayores de 70, aunque el Gobierno ya ha propuesto a las autonomías rebajar la edad y administrar terceras dosis a partir de los 60 años.

En un momento en el que cada vez más comunidades autónomas planean exigir el 'pasaporte Covid' para entrar en lugares públicos, desde hospitales hasta restaurantes, la caducidad en siete meses de su validez dejaría fuera de estas actividades a la población más mayor que no tenga una tercera dosis de vacuna, ya que en buena medida ya ha pasado medio año desde que fueron vacunados. En los casos en los que todavía no ha sido así, debe quedar poco para que venza el plazo.

De momento, la administración de dosis adicionales y de refuerzo -que también se administran a quienes se vacunaron con Janssen y a personas inmunocomprometidas por enfermedad- progresa a buen ritmo en España. Según los datos del Ministerio de Sanidad, el 44,7% de los mayores de 70 años ya tiene una dosis de recuerdo menos de un mes después de que empezara la campaña de la gripe estacional y, con ella, la de la tercera dosis.