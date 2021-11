'Lucas', 'Las consecuencias' y 'El lodo' se imponen en las nominaciones de los Premios Berlanga 2021

Los académicos y actores Amparo Oltra y Raúl Navarro han anunciado este jueves las nominaciones a las 21 categorías competitivas de los galardones autonómicos que organizan el Institut Valencià de Cultura (IVC) y l'Acadèmia Valenciana de l'Audiovisual, organiza la IV edición de los Premios Berlanga del Audiovisual Valenciano. Las nominaciones las han decidido los académicos y académicas de la AVAV entre las más de 40 obras presentadas.

En la categoría de mejor largometraje, las nominadas son 'Espíritu Sagrado' de Jaibo Films, Apellániz y De Sosa, La Fábrica Nocturna (FR) y Teferruat (TQ); 'Las consecuencias' de Sin Rodeos Films España, Las consecuencias AIE y Érase una vez Films; y 'Lucas' de Telespan 2000 y Raw Pictures.

En la categoría de mejor largometraje documental los títulos nominados son 'Carceller. L'home que va morir dues vegades', de Mediterráneo Media Entertaiment; 'Here Comes The Sun: xicotetes reflexions sobre turisme de sol i platja', de Nakamura Films y Kaishaku Films; y 'Posidonia', de Jaibo Films.

Las nominaciones a mejor dirección son para Àlex Montoya por 'Lucas'; Chema García Ibarra por 'Espíritu Sagrado'; y Claudia Pinto Emperador por 'Las consecuencias'.

Al mejor guión optan Àlex Montoya y Sergio Barrejón por 'Lucas'; Chema García Ibarra por 'Espíritu Sagrado'; y Claudia Pinto Emperador y Eduardo Sánchez Rugeles por 'Las consecuencias'.

Álex Montoya por 'Lucas', Elena Ruiz por 'Las consecuencias' y Marta Salas por 'El lodo' son los nominados al premio a mejor montaje y posproducción.

Gabo Guerra por 'Las consecuencias'; Guillem Oliver por 'El lodo', y Jon D. Domínguez por 'Lucas' son los nominados en la categoría a mejor dirección de fotografía e iluminación.

Para la categoría de mejor actor protagonista optan al galardón Joaquín Climent por 'El lodo', Jorge Motos por 'Lucas' y Nacho Fernández por 'Espíritu Sagrado'.

La mejor actriz protagonista se decidirá entre Juana Acosta por 'Las consecuencias', Paz Vega por 'El lodo' y Tamara Casellas por 'Ama'.

En la categoría de mejor vestuario las nominadas son: Giovanna Ribes por 'El Cover' y por 'El lodo', así como Raquel Porter por 'Visitante' . Al premio a mejor maquillaje y peluquería están nominados Sara Vilar y Amparo Carrió Esteban por 'Visitante'; y Vicen Betí por 'El Cover' y por 'Frederica Montseny, la dona que parla'.

Los nominados a mejor sonido son Dani Navarro e Iván Martinez Rufat por 'El lodo'; José Manuel Sospedra por 'El Cover'; y Leticia Argudo y Jorge Flor por 'Visitante'.

Por lo que respecta al premio a mejor música original, optan al galardón Nacho Mañó y Joana Estevao por 'El Cover', Vincent Barrière por 'Las consecuencias', y Xema Fuertes y Amadeo Moscardó por 'El lodo'.

Las nominaciones a mejor actor de reparto son para Jordi Aguilar por 'Lucas', Jorge Cabrera por 'Lucas' y Roberto Álamo por 'El lodo'. En la categoría de mejor actriz de reparto aspiran al premio Carolina Yuste por 'El Cover', María Romanillos por 'Las consecuencias' y Susi Sánchez por 'El lodo'.

La mejor dirección artística se elegirá entre Jero Bono por 'Lucas', Leonor Díaz por 'Espíritu Sagrado' y Rafa Jannone por 'Frederica Montseny, la dona que parla'.

Jordi Llorca, Albert Espel, Yadira Ávalos, Carme Sánchez y Claudia Pinto por 'Las consecuencias'; José Jaime Linares por 'El lodo'; y Miguel Molina por 'Espíritu Sagrado' son los nominados a la mejor dirección de producción.

Las nominaciones a mejor serie documental son 'Crònica mèdica' de Barret Cooperativa, 'Terres de Cinema' de L'Andana Audiovisual, y 'Tresors amb Història' de Sunrise Pictures.

CORTOMETRAJES Y VIDEOJUEGOS

Por lo que respecta a mejor cortometraje de ficción, optan al premio: 'Dana' de Lucía Forner Segarra, 'Mindanao' de Caballo Films y Filmeu y 'Pura Sangre' de César Tormo.

Los títulos nominados a mejor corto documental son: 'La Bomba Carraixet' de Los sueños de la Hormiga Roja; 'La Gàbia' de Jaibo Films y 'No s'apaguen les Estreles' de Tourmalet.

Al producirse un empate en las votaciones en esta categoría, las cuatro nominaciones a mejor corto de animación son para 'Goodnight Spa' de Gallego Bros, 'Oddity' de Barreira Arte y Diseño, 'Proceso de selección' de TV ON; y 'Re-Animal' de Rubén Garcerà.

Optan al premio a mejor videojuego: 'Onirike' de DevilishGames (Spherical Pixel SL); 'Tamiku' de Josyan; y 'Tower Princess' de AweKteaM. El jurado de este premio ha estado formado por los especialistas en videojuegos Carles Pons, Sara Galiana Solá, Mercedes Rodrigo, Eva Gaspar y Gisela Vaquero.

En el acto de lectura han participado también el director general IVC, Abel Guarinos; el presidente de l'Acadèmia Valenciana de l'Audiovisual, Pep Llopis; el director adjunto de Audiovisuales y Cinematografía del IVC, José Luis Moreno; y una representación de la AVAV.